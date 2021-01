La formazione rivierasca ha tenuto testa a quella zurighese, che era passata in vantaggio ad inizio seconda frazione in power-play, riportando il equilibrio il confronto tre minuti più tardi con Cajka. Nessun timore reverenziale, quindi, nei confronti del leader della graduatoria e due punti preziosi incamerati dai ticinesi, i quali - grazie a questo successo - mantengono invariato il vantaggio sul fanalino di coda Winterthur, sconfitto in casa per 4-3 ai rigori dal La Chaux-de-Fonds.