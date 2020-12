Sabato pomeriggio i Ticino Rockets sono tornati alla vittoria battendo il Langenthal per 3 a 2. I padroni di casa hanno giocato una buona partita, mettendo da subito sul ghiaccio la grinta e l’intensità necessarie a mettere in difficoltà gli uomini di Campbell. Anthony Neuenschwander ha aperto le marcature al 2’44 ma pochi minuti dopo Küng, in superiorità numerica, ha riportato il risultato in parità. Le squadre si sono a lungo equivalse e infatti, alla bella rete di Vedova al 31’, il Langenthal ha risposto, ancora in powerplay, al 35’ con Elo.