Un’altra bella prova di carattere dei Ticino Rockets, che venerdì sera alla BiascArena hanno battuto per 2-1 il La Chaux-de-Fonds e raggiunto l’obiettivo dei pre-playoff. La squadra allenata da Eric Landry, passata in vantaggio con Kasslatter a metà del secondo tempo e con Lauper all’inizio del terzo, è riuscita a resistere all’assalto finale dei neocastellani che le hanno tentate tutte per portare i padroni di casa almeno al supplementare.