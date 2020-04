Il progetto Ticino Rockets andrà avanti nonostante l’addio dell’HC Biasca, annunciato stamattina. E nonostante il passo indietro del Lugano comunicato lo scorso mese di febbraio. Lo assicura il CdA del club ticinese di Swiss League in una nota stampa: «Abbiamo preso atto dell’odierno comunicato stampa dell’Associazione HC Biasca, come pure delle dimissioni con effetto al prossimo 30 aprile del rappresentante dell’Associazione medesima nel CdA dei Rockets. Non è competenza del CdA dei Ticino Rockets pronunciarsi sul fatto che tre dei suoi azionisti (Ambrì Potta, Davos e GDT Bellinzona) abbiano respinto alcune delle proposte formulate dall’azionista Associazione HCB, pur accettandone altre. È per contro dovere del CdA prendere tutte le misure atte a garantire la continuità della società. In tal senso il CdA dei Rockets ringrazia l’Associazione HCB per l’apprezzato ruolo storico svolto fin dalla nascita della SA, di cui rimane apprezzato azionista. Il CdA si concentrerà d’ora in poi sulla prosecuzione del progetto, da tutti ritenuto importante per lo sviluppo dei giovani giocatori ticinesi di hockey».