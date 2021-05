I Ticino Rockets hanno ottenuto il via libera a partecipare quale azionista della neonata Swiss League AG. Questa adesione, scaturita dopo intense trattative con i dieci club fondatori della società di riferimento del campionato cadetto, assicurerà la permanenza dei Ticino Rockets in Swiss League anche nella sua riorganizzata forma prevista a partire dalla stagione 2022-23.

«Questa fondamentale conferma - si legge nel comunicato stampa del club rivierasco - è un apprezzato premio per il lavoro svolto in questi anni per sviluppare e consolidare la realtà dei Ticino Rockets. Sono ben 59 i giocatori che a Biasca hanno trovato il contesto favorevole per svilupparsi e che hanno ora stabilmente un ruolo in una squadra di National League o in altre squadre di Swiss League. Sono 4 su 5 gli esercizi finanziari annuali chiusi in attivo e la raggiunta stabilità sportiva, malgrado una stagione condizionata dalla pandemia, ha permesso l’ottenimento in questa stagione dei pre-playoff».

È stato dunque scongiurato lo scenario – plausibile per quanto considerato inaccettabile dagli stessi Rockets – di una relegazione d’ufficio e non per demeriti sportivi. Fino ad oggi, infatti, i Ticino Rockets erano stati esclusi dal partecipare attivamente alla futura nuova Swiss League.

Come futuro azionista, l’HC Biasca SA Ticino Rockets è pronto a sostenere con pieno impegno e solidarietà la strategia, i valori e gli obiettivi della Swiss League e a creare una propria identità. Da parte loro, i club tradizionali della SL si sono dimostrati aperti all’inserimento di altre squadre nel quadro della riforma strutturale globale della SIHF, a condizione che siano disposti a impegnarsi incondizionatamente nella strategia di riposizionamento e a sostenere con pieno impegno e solidarietà il nuovo orientamento e i nuovi valori.

Così si è espresso il presidente del club rivierasco, Davide Mottis: «La trasformazione avviata dalla nostra organizzazione da puro club di formazione a club indipendente e sportivamente ambizioso nella Swiss League viene perseguita con coerenza. Ci stiamo sforzando di diventare un club indipendente di SL con la propria identità e la propria base di tifosi, tenuto conto della sua natura/DNA e struttura, ma senza snaturarla in futuro». La Swiss League AG accompagnerà da vicino i Ticino Rockets nel loro cammino verso l’indipendenza e sostiene gli sforzi per creare una propria identità. Da parte sua, il giovane club ticinese impiegherà i propri migliori sforzi per contribuire alla commercializzazione della Swiss League e per rafforzare la sua base di tifosi con misure mirate alfine di garantire l’implementazione mediatica e commerciale.

Il presidente della Swiss League AG, Jean Brogle, è fiducioso: «La volontà persistente per il necessario sviluppo verso una maggiore indipendenza e verso una propria, nuova identità dei Ticino Rockets si nota chiaramente. Siamo anche lieti che la Svizzera meridionale sarà ora rappresentata anche nella nuova Swiss League AG, dandoci una copertura nazionale in tre regioni linguistiche».

Già nell’ambito dell’elaborazione del «documento di strategia» per la nuova Swiss League, i presidenti dei club avevano deciso per una Liga di, idealmente, 12 squadre. Sono state presentate diverse espressioni di interesse e richieste di informazioni. Il processo di ammissione di altre squadre alla SL AG per la stagione 2022-23 viene intensificato e seguito.

Nel frattempo, è anche certo che l’HC Ajoie sarà promosso alla massima divisione dopo aver vinto il titolo di campione della Swiss League 2020-21.

