Cresce l’attesa per il debutto dell’Ambrì Piotta nella nuova pista. I tifosi sono già arrivati sul posto e alla spicciolata stanno prendendo posto all’interno della nuova struttura, a cui non è ancora stato dato un nome. Verosimilmente sarà legato ad uno degli sponsor.

La sfida contro il Friburgo sarà una festa per molti e per altri sarà un momento di nostalgia pensando alla vecchia Valascia ormai in fase di smantellamento, dove si sono trovati inizialmente i tifosi. L’inizio della partita è previsto per le 19.45 e ci sarà il tutto esaurito.