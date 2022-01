L’inizio di questo 2022 continua a non sorridere all’Ambrì Piotta: i biancoblù, al secondo k.o. in tre giorni dopo il brusco stop forzato di quasi un mese, sono caduti anche sul ghiaccio di Bienne. I padroni di casa, tecnicamente superiori ai leventinesi, non hanno di certo incantato, ma sono riusciti a conservare il gol di vantaggio ottenuto al 18’ e a dilagare nel terzo tempo, neutralizzando allo stesso tempo il gioco della formazione di Cereda.

In una silenziosa Tissot Arena – al limite del surreale, considerando gli oltre 5.000 presenti – gli sbadigli hanno preso il sopravvento sullo spettacolo. A decidere la sfida è stato in particolare il pesantissimo gol di Rajala dopo appena 8 secondi del terzo tempo. Uno schiaffo che Fora e compagni non sono riusciti a digerire. Nei minuti seguenti...