C’è polso e respira, ma all’Ambrì Piotta serve pur sempre un miracolo per raggiungere il decimo posto e i pre-playoff. Sabato la rincorsa sul Berna ha offerto un capitolo emozionante, uno scontro diretto vibrante, una serata di festa esagerata. «Mi sono divertito a guardare i ragazzi giocare», ha detto Luca Cereda. Ma la vittoria ai rigori contro gli Orsi non ha modificato la sostanza delle cose. Anzi, è probabile che Simon Moser e compagni abbiano lasciato il Ticino con la convinzione di aver fatto un buon affare. Da 10, i punti di svantaggio dei leventinesi sono diventati 9. Con una partita in meno a disposizione per andare a cercare l’impresa. Ne restano solo cinque, compreso l’ultimo scontro diretto di mercoledì nella capitale. Determinante, ovvio.

Anche gli altri piangono

Prima, però, l’Ambrì deve imitare il Lugano e battere la capolista Friburgo, ospite martedì alla Gottardo Arena. Non si può lasciare nulla per strada. In questo senso, il Berna ha chiuso il suo weekend con un passo falso. Oggi pomeriggio è stato infatti battuto in casa dal Rapperswil. Un 4-2 che, vi è da scommetterci, avrà fatto esultare i giocatori biancoblù in una delle loro rare giornate di riposo. Da oggi non avranno più tregua fino a lunedì prossimo, ammesso che la speranza resti in vita così a lungo. La brutta notizia? Martedì l’avversario del Berna si chiama Ajoie. Non proprio una corazzata, sebbene in casa i giurassiani abbiano vinto le ultime due gare contro ZSC Lions e Ginevra.

I soliti rimpianti

Superiori ai loro avversari, sabato i biancoblù hanno sprecato un’altra occasione andando due volte in vantaggio e tirando 40 volte contro 25. Per non parlare del 2-2 bernese, segnato in inferiorità numerica, con Varone lanciato in rete da un errore di Fora. A sommare i punti buttati via da inizio stagione, si perde il conto. «Ma adesso non c’è spazio per i rimpianti», afferma Daniele Grassi. «Abbiamo dimostrato di essere ancora vivi e ora ci prepariamo alla settimana più importante della stagione. Alla fine tireremo le somme».

Dr. Jekyll e Mr. Hide

Anche alla Cornèr Arena si è festeggiato. E anche lì l’allenatore si è divertito. Contro la capolista Friburgo, il Lugano è tornato a mostrare il suo volto migliore dopo la serataccia di Losanna. «Cosa ci facciamo al nono posto della classifica? Bella domanda», dice Chris McSorley con un sorriso amaro. Lui lo sa, quanto vale la sua squadra nei giorni belli. A tradire i bianconeri, da settembre ad oggi, è stata essenzialmente la costanza di rendimento. «Siamo un po’ come Dr. Jekyll e Mr. Hyde», ammette il tecnico canadese. «Io stesso attendo i primi cinque minuti di ogni match per capire quale delle due facce mostreranno i miei ragazzi. Quello che abbiamo visto sabato è il vero Lugano. Abbiamo preso per il collo la miglior squadra della lega. Stiamo iniziando a proporre un hockey puramente verticale, che converge sempre davanti alla porta avversaria. Ci prendiamo dei rischi, questo è vero, ma è ciò che vogliamo fare per cercare di giocare in modo più offensivo e propositivo».

Un line-up in divenire

Con un Abdelkader finalmente più a fuoco, inserito con gli ottimi Thürkauf e Carr al posto dell’infortunato Josephs, McSorley sembra aver trovato una linea di grande potenza e concretezza. «Sarà difficile cambiarla», ammette Chris. Prima o poi, però, bisognerà provare anche Shane Prince in vista dei pre-playoff. E chissà che il line-up nella fase decisiva della stagione non appaia stravolto rispetto al periodo pre-olimpico. Anche perché Yannick Herren, felicissimo di aver segnato contro quel Gottéron che lo aveva messo fuori rosa, appare in crescita. Non per nulla ha messo la freccia su Bertaggia, scivolato in quarta linea.

Sfumato, di fatto, il sesto posto, a quattro giornate dal termine della regular season il Lugano ha ancora degli obiettivi concreti. C’è un prezioso vantaggio casalingo da conquistare per la serie «best of 3» dei pre-playoff e in questo senso la trasferta di martedì a Ginevra potrebbe alzare le quotazioni di capitan Arcobello e compagni. Anzi, la trasferta di domani. Sì, perché l’HCL non vuole lasciare nulla al caso e partirà già domani pomeriggio in direzione delle Vernets. Si percepisce l’atmosfera dei giochi che contano.

