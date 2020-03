«Marzo è il mese dell’attesa», come scriveva Emily Dickinson nel 1877. Lo è ancora oggi, nel 2020. Anche per l’hockey svizzero, fermato dal coronavirus e in attesa di conoscere il proprio destino. «Noi giocatori non possiamo sapere cosa succederà tra dieci giorni», ci dice Brian Flynn, attaccante statunitense dell’Ambrì. «Tutto ciò che dobbiamo fare è allenarci pensando che il 17 si tornerà in pista. Prepararci bene per i playout è l’unica cosa che possiamo controllare».

Sembra quasi un lockout

National League e Swiss League sono state congelate almeno fino al 15 di questo mese. Niente hockey da giocare o da vedere. Sembra di essere nel bel mezzo di un lockout NHL. Una situazione che lo stesso Flynn visse marginalmente nell’autunno-inverno di sette anni fa, quando le diatribe tra giocatori e...