È iniziato nel peggiore dei modi il cammino di avvicinamento della nazionale svizzera di Patrick Fischer ai Giochi olimpici di Pechino. Impegnati alla Deutschland Cup, oggi i rossocrociati hanno bagnato il loro debuttato al torneo amichevole tedesco con una sonora sconfitta per 7-1, subita per mano di una Slovacchia sperimentale. Il pesante passivo, frutto di una prova impalpabile da parte degli elvetici, è maturato soprattutto nel finale del confronto, dove la squadra allenata da Craig Ramsay non ha tolto il piede dall’acceleratore, forse anche per vendicare l’8-1 con cui la Svizzera si era imposta nell’ultimo scontro diretto al Mondiale di Riga. Negli ultimi 2’11’’, infatti, gli uomini di Fischer hanno concesso addirittura quattro reti agli slovacchi, soltanto due delle quali a porta vuota. In precedenza gli avversari di giornata erano comunque già riusciti a prendere il largo, trovandosi sul 3-1 al 47’. La rete della bandiera per la formazione svizzera l’ha dal canto suo siglata Enzo Corvi al 13’ del primo tempo. L’unico sussulto di una sfida altrimenti da dimenticare, che ha lasciato intendere come per Fischer e il suo staff il lavoro da svolgere sia ancora parecchio, già a partire dalla partita di sabato contro la Germania e quella di domenica contro la Russia.