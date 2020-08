I match di campionato saranno sottoposti all’autorizzazione delle autorità cantonali, come stabilito mercoledì dal Consiglio federale. Stesso discorso per la capacità massima autorizzata in ogni struttura. «In collaborazione con le autorità politiche e i direttori cantonali della sanità, l’obiettivo di National e Swiss League è di trovare una soluzione uniforme per tutti i club relativa al tasso di occupazione degli stadi e di ottenere un’autorizzazione permanente per l’intera stagione», come si legge nel comunicato stampa della Lega. In questo senso, «i club chiedono di poter giocare utilizzando almeno la capacità massima dei posti a sedere».