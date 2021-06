Il Canada ha vinto i Mondiali di hockey per la 27. volta. Nella finale di Riga, ha battuto la Finlandia all’overtime 3 contro 3, con il punteggio di 3 a 2. Decisivo il gol di Nick Paul al 67’. La giovane selezione della foglia d’acero ha così vendicato la finale del 2019 a Bratislava, quando gli stessi nordici si imposero 3-1. La Finlandia ci riproverà l’anno prossimo, in casa sua. I nordamericani hanno invece terminato nel migliore dei modi un torneo iridato iniziato malissimo, con tre sconfitte contro Lettonia, USA e Germania. Una vera rinascita. Basti pensare che una vittoria del Kazakistan contro la Norvegia, nell’ultima giornata della fase preliminare, avrebbe escluso i canadesi dalla fase ad eliminazione diretta.

La sfida per il bronzo non ha avuto storia. Dopo aver messo in difficoltà la Finlandia in semifinale (2-1), la Germania è stata dominata dagli USA per 6 a 1. Decisivo il periodo centrale, con 4 gol americani in meno di 6 minuti. I tedeschi non vincono una medaglia ai Mondiali dal 1953.

Ai Giochi contro i tedeschi

Nel nuovo ranking della IIHF, la Svizzera resta all’8. posto dopo aver terminato i Mondiali al sesto. La Germania passa dal 7. al 5., superando Cechia (6.) e Svezia (7.). Il Canada comanda davanti a Finlandia, Russia e USA. In base a questa classifica vengono stabiliti i gruppi dei Giochi 2022 a Pechino. La Svizzera affronterà Finlandia e Germania nel turno preliminare. Il terzo avversario non è ancora conosciuto.

Sedici squadre, zero contagi

Fino a oggi, il Mondiale di Riga non ha registrato casi di coronavirus. «Sono molto felice», ha detto il presidente dell’IIHF René Fasel. Il 71.enne friburghese ha ringraziato le 16 squadre per aver rispettato le rigide regole. Ogni delegazione era composta da 44 membri e nessuno si è contagiato.

La NHL è più vicina

René Fasel si è detto fiducioso di poter presto annunciare un accordo con la NHL per il ritorno dei suoi professionisti alle Olimpiadi di Pechino, in programma in febbraio. «Una decisione potrebbe arrivare già la prossima settimana», ha affermato. In occasione dei Giochi del 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud, la migliore lega del mondo si era rifiutata di interrompere la stagione.

Due nomi per il dopo-Fasel

Questa è stata l’ultima stagione di Fasel alla guida della IIHF. Attualmente sono emersi i nomi di due candidati alla successione: l’ex attaccante tedesco Franz Reindl e l’ex portiere ceco Petr Briza. Il termine per la nomina è il 30 giugno.

