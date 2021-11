Domenica, a poche ore dal rocambolesco k.o. casalingo contro lo Zugo, l’Ambrì Piotta è immediatamente tornato sul ghiaccio. Una seduta d’allenamento anticipata, che solitamente - dopo gli impegni del fine settimana - cade invece di lunedì. Una mossa parsa a prima vista come un eloquente messaggio, lanciato dallo staff tecnico leventinese ai propri giocatori. Così, però, non è stato: «No, non vi era alcuna intenzione di punire la squadra - ci spiega Luca Cereda -. Semplicemente abbiamo cambiato la nostra routine, allenandoci domenica invece che lunedì, tenendo così conto dei tanti impegni che dovremo affrontare nei prossimi giorni. Modifiche simili, del resto, erano già avvenute in passato».

Il lavoro per superare la fragilità

Niente castigo dunque, anche se il momento in casa biancoblù rimane...