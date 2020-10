Vent’anni proprio oggi. Vent’anni dall’intervento al cuore subito da Luca Cereda il 19 ottobre del 2000 al CHUV di Losanna. All’epoca l’attuale coach dell’Ambrì Piotta era un diciannovenne di grandi speranze, appena approdato in quei Toronto Maple Leafs che lo avevano scelto in 24. posizione al draft NHL. Quell’autunno ha lasciato tracce indelebili nella vita del Cere, con il quale ripercorriamo la vicenda.

Sono giorni intensi per Luca Cereda. Domani la sfida casalinga con il Losanna, venerdì la rivincita a Malley. In mezzo, mercoledì e giovedì, due giorni di controlli al cuore. «Li faccio tutti gli anni e c’è sempre un po’ d’apprensione», racconta il 39.enne di Sementina. «Dopo l’intervento del 2000, i medici mi diedero garanzie per 15-20 anni. Insomma, ormai ci siamo. Fino all’anno scorso...