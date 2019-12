Il Davos cercherà di scordare al più presto la 93. Coppa Spengler. E lo stesso, con ogni probabilità, faranno i tifosi grigionesi. I padroni di casa devono infatti già salutare un torneo per certi versi stregato, costellato solo da sconfitte e segnato da alcuni infortuni in corso d’opera così come da una non precisata intossicazione alimentare che ha debilitato la squadra di Wohlwend....