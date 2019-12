Il Davos saluta già la «sua» Coppa Spengler. Per la squadra di casa la 93. edizione del torneo è stata per certi versi maledetti. Tre sconfitte su tre ed eliminazione già allo stadio delle pre-semifininali ad opera del TPS Turku. Una controprestazione generale figlia però anche della sfortuna abbattutasi sulla squadra di Christian Wohlwend in questi giorni: alcuni infortuni (Bader l’ultimo in ordine cronologico) e un non precisata intossicazione alimentare ha infatti debilitato i grigionesi. Dopo aver perso i due scontri nel girone Cattini, domenica pomeriggio il Davos ha mostrato progressi, passando anche in vantaggio contro i finlandesi. Alla rete di Frehner al 9’ ha però risposto quasi subito la giovane stella Pajuniemi. Il TPS Turku ha quindi fatto la differenza nel periodo finale, grazie a una doppietta di Janatuinen. Ora per i finlandesi ci sarà la semifinale contro il Team Canada.