Il campionato di Steve Moses è iniziato solo martedì scorso. Non con la maglia del suo Rapperswil, bensì con quella dell’Ambrì Piotta, al quale è stato prestato fino a fine febbraio. Reduce da un infortunio al tendine d’Achille, l’ala americana ha tanta voglia di giocare. Stasera alla St. Galler Kantonalbank Arena, però, non potrà farlo. L’accordo tra i due club, infatti, gli impedisce di affrontare i Lakers.

Steve Moses non può sfidare il Rappi, ma nulla gli vieta di svelare a Luca Cereda qualche segreto sui sangallesi. «No comment», ci dice il trentaduenne del Massachusetts mostrandoci il suo iconico sorriso, privo di un incisivo. «L’ho perso durante la mia prima stagione in KHL con lo Jokerit. Eravamo a Minsk, me lo ricordo bene. In passato l’ho sostituito con un dente finto, ma ora ho una...