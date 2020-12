Il derby di Chiesa e Trisconi: «Vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi»

In fondo il derby è un po’ come il Natale. Sempre speciale, anche quando è diverso. Stasera alla Cornèr Arena non ci saranno neppure quei 30 spettatori ammessi l’ultima volta, il 14 novembre, quando il Lugano si impose in rimonta. Però la voglia di vincerlo, di fare un bel regalo ai propri tifosi, è sempre presente. «Saranno in tanti davanti al televisore e noi daremo il massimo per renderli felici», conferma Alessandro Chiesa, un ex capitano sempre attento a captare gli umori del suo spogliatoio. «Avverto il forte desiderio di fare bene. Dopo la lunga quarantena, siamo tornati in pista con la giusta attitudine, anche se non tutto ha funzionato per il verso giusto, in particolare lunedì a Zugo. L’Ambrì ti costringe a dare sempre il 100% e a lottare su ogni disco. Sarà una bella partita, una...