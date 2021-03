Quattro vittorie su quattro in regular season, alle quali si aggiungono le due ottenute nelle amichevoli prima della corrente stagione. I derby ticinesi continuano ad essere terra di conquista per l’HC Lugano, che questa sera alla Valascia ha certificato la propria superiorità nei confronti dei “cugini” imponendosi per 3-1.

I bianconeri, trascinati in particolar modo dalla linea di uno scatenato Lajunen (autore di due gol e un assist), hanno segnato una rete per tempo, controllando la sfida senza mai sembrare in affanno. L’Ambrì invece dal canto suo, ha faticato parecchio a creare gioco con continuità nel terzo offensivo, mostrando un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Di seguito la cronaca della sfida.



Primo tempo:

Il Lugano parte subito forte, testando i riflessi del rientrante Benjamin Conz nei primi minuti. In particolare con Bertaggia, che al 5’14’’ - tutto solo - si fa ipnotizzare. È il preludio al vantaggio dei bianconeri, che trovano la rete d’apertura al 6’33’’. Con Perlini espulso, gli uomini di Pelletier ci impiegano appena 4’’ a passare, con un tiro dalla blu di Heed deviato in gol nello slot da un indiavolato Lajunen. Un erroraccio in impostazione di Wellinger permette però all’Ambrì, all’8’20’’, di crearsi la prima vera chance con Novotny. I biancoblù da quel momento prendono in mano il confronto, testando maggiormente Schlegel, anche grazie a due power-play. Lo sforzo frutta però solo un paio di tiri pericolosi di Perlini (11’14’’ e 13’03’’) e uno di Flynn (18’36’’).

Secondo tempo:

Nel periodo centrale i biancoblù abbozzano una piccola reazione in entrata, con Müller (24’07’’) e Zwerger (24’32’’), ma è il Lugano a colpire trovando il raddoppio. Incir perde il disco in zona offensiva, permettendo a Lajunen (ancora lui) di orchestrare un’azione portata avanti da Suri e finalizzata da Fazzini, che conclude verso Conz. Il portiere biancoblù si lascia sfuggire il disco alle proprie spalle e al 24’45’’ è così 2-0 per gli ospiti.Tra il 27’00’’ e il 31’20’’ i biancoblù usufruiscono di ben 4’ di superiorità numerica, che però fruttano poco o nulla, se non una chance in shorthand a Bertaggia (30’18’’). Da quel momento in poi il match diventa un monologo bianconero, eccezion fatta per un’occasionissima occorsa a Perlini, sul quale Schlegel - a tu per tu - si supera al 35’21’’.

Terzo tempo:

Gli ultimi venti minuti partono con dei ritmi decisamente blandi. Il Lugano amministra senza troppi patemi, mentre l’Ambrì non riesce a fare breccia nella difesa ospite. Anzi, sono i bianconeri a crearsi la prima chance pericolosa, con Lajunen che recupera un disco dietro alla porta e serve Suri, che però sbaglia. In maniera un po’ estemporanea, i biancoblù tornano a farsi sotto al 50’07’’ con una rete di Cajka, che fredda Schlegel con un bel polsino. La gioia però è di breve durata, visto che al 51’06’’ - con espulso Fazzini! - i bianconeri, invece di capitolare definitivamente, allungano di nuovo il passo in shorthand. La rete è di Lajunen, che sfrutta un errore di Hächler. È la parola fine su una partita che da lì in poi scivola via senza ulteriori sussulti, se non per un palo di Walker a porta vuota a 9 secondi dalla fine.

I biancoblù torneranno in pista martedì sera a Ginevra, mentre il Lugano attenderà di affrontare nuovamente i leventinesi nel quinto derby, in programma venerdì sempre alla Valascia.

