Il Lugano torna a sorridere aggiudicandosi il quarto derby stagionale per 5 a 2. Una boccata d’aria fondamentale per i bianconeri e per McSorley, rientrati con il giusto spirito dopo la pausa. I padroni di casa hanno fatto la differenza nel periodo centrale, segnando tre reti con Thürkauf, Loeffel e Alatalo dopo l’1-1 dei primi venti minuti firmato da Kostner e Hudacek L’Ambrì ha provato a rifarsi sotto nella seconda metà del terzo tempo, dopo il 4-2 di Zaccheo Dotti, ma non ha più fatto breccia. Morini ha così chiuso i conti a porta vuota, a 41 secondi dalla sirena, con Ciaccio richiamato in panchina già al 54’41’’.

Da segnalare, nel Lugano, il ritorno dell’ottimo Schlegel, del già citato (e decisivo) Loeffel e di Guerra, con Bertaggia lasciato fuori per scelta tecnica. Stessa sorte per Kozun sul fronte leventinese.

Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Buon ritmo sin dalle prime battute. Il Lugano ci mette energia, l’Ambrì è più lineare nella sua fase offensiva. Al 4’34’’ il debuttante Herren viene penalizzato. Con l’uomo in più, McMillan è subito pericolosissimo, poi il box-play bianconero prende il sopravvento rendendosi pure minaccioso con Herburger. Al 9’45’’ Kostner, dimenticato nello slot, porta in vantaggio gli ospiti su assist di Bianchi. I biancoblù continuano a sollecitare Schlegel andando al tiro con pochi passaggi, mentre il Lugano, gestendo spesso il disco per vie periferiche, fatica a mettere Conz in difficoltà. Al 16’34’’ ci pensa allora Hudacek, imbeccato in velocità da Alatalo, a pareggiare i conti con un esplosivo polsino. Al 17’34’’ Pestoni semina il panico nel terzo avversario, Guerra lo ferma con un fallo d’emergenza. Ancora una volta, il box bianconero ha la meglio sul power-play leventinese.

Secondo tempo

Il Lugano riparte come meglio non potrebbe. Dopo appena 14 secondi Thürkauf segna il 2-1 con un’azione personale nata sulla corsia di sinistra, resistendo all’aggancio falloso di Hietanen. Al 22’44’’, con Isacco Dotti espulso, i bianconeri sfruttano il loro primo power-play trovando il 3-1 con una botta al volo di Loeffel. Cereda chiama il time-out. Al 25’19’’ è Hächler a lasciare i leventinesi in inferiorità numerica, ma le parate più difficili le deve compiere Schlegel: dapprima su Heim, partito in break con Pestoni, poi su una doppia conclusione di Regin. L’Ambrì prova insomma a reagire, colpendo anche un palo con Hietanen al 28’40’’. Al 31’32’’ vengono penalizzati Alatalo e Fohrler, il primo per sgambetto, il secondo per simulazione. In 4 contro 4, Heim è subito pericoloso, poi sono Riva e Fazzini a impegnare Conz. Al 35’24’’, dopo una fase di pressione biancoblù, Alatalo porta i bianconeri sul 4-1 sfruttando l’ottimo lavoro preparatorio di Fazzini e Riva. Gli ospiti sembrano non capirci più niente, ma un fallo in attacco di Morini viene in loro soccorso al 37’30’’. Il power-play leventinese non ne approfitta. Sulla sirena, è ancora Isacco Dotti a ricevere due minuti di penalità.

Terzo tempo

L’Ambrì Piotta si ripresenta in pista con Ciaccio al posto di Conz. Il Lugano inizia in power-play, ma impiega due minuti per impegnare il nuovo entrato con un tiro di Riva, tra i migliori in pista. Al 45’07’’ nuova superiorità numerica malamente sprecata dagli ospiti, con Wolf penalizzato. Al 48’22’’, un po’ dal nulla, Zaccheo Dotti riporta sotto i leventinesi con la rete del 4-2. Il difensore ticinese è libero di tirare due volte nello slot, sfruttando un rimbalzo di Schlegel e la mancata copertura di Josephs. I bianconeri non accusano il colpo, tornando rapidamente in controllo del match, ma al 54’41’’ un fallo di Loeffel complica le cose per i padroni di casa. Cereda si gioca il tutto per tutto togliendo subito Ciaccio. Walker manca subito la rete a porta vuota, poi sale in cattedra Schlegel. La superiorità numerica dei biancoblù si esaurisce, ma il portiere resta in panchina. Al 58’30’’ è Arcobello a mancare la gabbia sguarnita da comoda posizione. A chiudere i conti, a 41 secondi dalla sirena, è Giovanni Morini con il 5-2. Il derby è deciso. Ciaccio torna tra i pali. La Cornèr torna a far festa.

