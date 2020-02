Ottimo affare per il Friburgo nell’emozionante caccia ai playoff di National League. Imponendosi 3-2 a Losanna i burgundi hanno infatti consolidato il loro ottavo posto, portandosi a +4 sul Berna e a +5 sui Langnau Tigers. Questi ultimi, andati a vincere ai rigori a Ginevra, hanno tenuto vive le speranze. Sembra invece ormai tagliato fuori dai giochi l’Ambrì Piotta, ora distante 7 punti dalla linea, oltretutto con una gara in più delle tre squadre che lo precedono.

Il successo del Gottéron non fa piacere neppure al Lugano, avvicinato da Sprunger e compagni. La squadra di Serge Pelletier conserva ancora due importanti lunghezze di vantaggio, ma ha disputato una partita in più. Venerdì sera alla BCF Arena è in programma proprio lo scontro diretto tra Dragoni e bianconeri. Sabato, poi, il Lugano ospiterà il Berna, mentre il Friburgo sarà impegnato a Langnau. Un weekend decisamente caldo. Alla penultima giornata è inoltre prevista la sfida al cardiopalma tra Berna e Gottéron. Ci sarà da divertirsi.