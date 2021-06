Giornata di foto ufficiali, ieri, per la nazionale rossocrociata a Riga. Ne esistono due versioni: con e senza mascherina. Nella prima, si nota un giocatore con la mascherina sugli occhi. È Sven Andrighetto, mattacchione del gruppo. «Sappiamo divertirci, ma quando serve siamo molto seri», ci racconta l’attaccante zurighese.

Ieri sera la Svezia ha perso con la Russia, qualificando la Svizzera ai quarti di finale con una gara d’anticipo. Un pensiero in meno per la sfida di stamattina (11.15) con la Gran Bretagna...«Per noi la sostanza non cambia: vogliamo vincere per puntare al secondo posto e restare in fiducia. Abbiamo guardato la partita in Tv. Non perché c’era in ballo il passaggio del turno, ma per amore dell’hockey. Russia-Svezia è tradizionalmente una bella sfida. Noi abbiamo perso con...