L’hockey come il calcio? Più o meno. Nel senso che un po’ come avvenuto lo scorso maggio - quando ancora non era chiaro come sarebbero potute ripartire Super e Challenge League - anche ora c’è chi preferisce temporeggiare, aspettando le decisioni della politica prima di rimettersi in moto a ranghi completi. Parliamo del Losanna, che in assenza di una «data credibile» circa l’avvio della nuova stagione ha rinviato il proprio raduno sul ghiaccio. Tradotto: se ne riparlerà dopo il 12 agosto e alla luce delle indicazioni di Governo federale, Cantoni e Lega. E il Lugano? Continuerà ad allenarsi a qualsiasi condizione? Sentite coach Serge Pelletier: «Venerdì abbiamo avuto una riunione con la squadra dove è stato precisato che al momento ci troviamo nella fase A. Quella, per intenderci, dedicata al campo d’allenamento e alle amichevoli, ma non ancora finalizzata alla preparazione delle partite che contano. Per muoverci in quest’ultima direzione siamo anche noi in attesa di precisi segnali». Il nodo da sciogliere è sempre quello. Tifosi sì o no? E se sì quanti? «Noi sposiamo la linea della dirigenza» rileva l’allenatore bianconero: «Senza le emozioni del pubblico il nostro sport è insostenibile».