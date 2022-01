Seconda partita del 2022 e seconda sconfitta per il Lugano, battuto 5-0 a Zugo. Una disfatta da cancellare già domani pomeriggio in casa contro il Bienne. Dopo un avvio promettente e un primo tempo chiuso in svantaggio di una sola rete, i bianconeri hanno vissuto un periodo centrale da incubo, crollando sotto i colpi di una squadra fortissima e ancora priva di Gregory Hofmann. I padroni di casa hanno segnato due reti in 39 secondi, tra il 21’34’’ e il 22’13’’. Poi altre due nel giro di 48 secondi, tra il 33’45’’ e il 34’33’’. Un pesante 5-0 poco oltre metà incontro, caratterizzato da cinque reti nello slot, a testimonianza della maggiore presenza fisica e reattività da parte degli uomini di Dan Tangnes.

Primo tempo

Il Lugano parte all’attacco: dapprima con un pericoloso tocco sotto porta di Fazzini disinnescato da Hollenstein, poi con due ottimi cambi della linea nordamericana, installatasi a lungo nel terzo avversario. Lo Zugo reagisce al 4’12’’ con Simion, che colpisce un clamoroso doppio palo a un metro dalla gabbia sguarnita. La pressione dei padroni di casa cresce e al 5’37’’ Klingberg firma l’1-0 raccogliendo un rimbalzo sulla balaustra di fondo. Al 6’13’’ Nodari viene penalizzato per ostruzione, ma il power-play dei Tori trova ritmo e tiri soltanto nelle fasi conclusive. All’8’51’’ tocca al Lugano giocare in superiorità numerica per l’espulsione di Cadonau. Con l’uomo in più ci provano soprattutto Arcobello, Carr e Josephs, senza successo. Dopo una dozzina di minuti frizzante, la gara si tranquillizza un po’, pur restando piacevole e molto combattuta.

Secondo tempo

Ripartenza da incubo per i bianconeri. Al 21’34’’ lo Zugo raddoppia, ancora con Klingberg, che vince un duello con Loeffel dietro la porta e trova l’aggiramento vincente. Al 22’13’’ è Suri a firmare il 3-0 sfruttando un nuovo rimbalzo sulla balaustra di fondo. Schlegel, poco reattivo nella circostanza, lascia il posto a Fatton. I padroni di casa insistono, trovando ampi spazi in contropiede, ma il portiere romando entra bene in partita salvando la situazione su Zehnder e Martschini. Al 26’01’’ è ancora Cadonau a lasciare i Tori in inferiorità numerica. Il power-play bianconero spreca l’occasione, minacciando Hollenstein una sola volta con Fazzini. Al 28’36’’ Nodari e Suri vengono alle mani, rimediando entrambi due minuti. In 4 contro 4, Thürkauf colpisce il palo. Al 32’54’’ Herburger è ingenuo nello sgambettare un avversario e a lasciare i compagni in 4 contro 5. I Tori non si fanno pregare e al 33’45’’ segnano il 4-0 con Herzog, anche questo nello slot. E sempre da lì, appena 48 secondi dopo (34’33’’), arriva il 5-0 di Lander, lesto ad avventarsi su un disco non trattenuto da Fatton. La frazione si chiude con un altro infruttuoso power-play bianconero per l’espulsione di Hansson al 37’47’’. Fazzini scheggia il palo al 39’39’’.

Terzo tempo

Lo Zugo sembra accontentarsi, pur non disdegnando qualche pericolosa capatina dalle parti di Fatton. Il Lugano, dal canto suo, ha già la testa sull’impegno casalingo di domani pomeriggio contro il Bienne. Al 47’51’’ i padroni di casa godono di un nuovo power-play per una trattenuta di Walker, ma non ne approfittano. Negli ultimi dieci minuti gli ospiti cercano senza troppa convinzione la rete della bandiera, ma Hollenstein difende il suo shutout. Al 57’48’’ è ancora Walker a lasciare i compagni in inferiorità numerica. Il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

Zugo – Lugano 5-0 (1-0, 4-0, 0-0)

Reti: 5’37’’ Klingberg (Kreis) 1-0. 21’34’’ Klingberg 2-0. 22’13’’ Suri (De Nisco) 3-0. 33’45’’ Herzog (Zehnder, in 5c4, esp. Herburger) 4-0. 34’33’’ Lander (Allenspach) 5-0.

Spettatori: 4.839.

Arbitri: Piechaczek/Dipietro (Obwegeser, Meusy).

Penalità: 3x2’ c. Zugo; 5x2’ c. Lugano.

Zugo: Hollenstein; Schlumpf, Kreis; Martschini, Kovar, Simion; Cadonau, Djoos; Klingberg, Senteler, Zehnder; Hansson, Wüthrich; Müller, Lander, Herzog; Nussbaumer; Suri, Leuenberger, De Nisco; Allenspach.

Lugano: Schlegel (22’13’’ Fatton); Loeffel, Müller; Carr, Arcobello, Josephs; Alatalo, Riva; Fazzini, Thürkauf, Bertaggia; Chiesa, Wolf; Morini, Herburger, Boedker; Nodari, Traber; Vedova, Walker, Stoffel.

Note: Zugo senza Bachofner, Gross e Stadler (tutti infortunati). Lugano privo di Herren (infortunato), Guerra (ammalato) e Irving (in sovrannumero).

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – ZSC Lions 1-6. Berna – Ginevra 1-4. Davos – Rapperswil 0-2.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 34/71. 2. Rapperswil-Jona Lakers 37/70. 3. Zugo 34/68. 4. Zurigo Lions 37/67. 5. Bienne 36/66. 6. Davos 37/65. 7. Ginevra Servette 36/53. 8. Lugano 36/51. 9. Losanna 34/49. 10. Berna 36/46. 11. Ambri Piotta 37/43. 12. Langnau Tigers 37/32. 13. Ajoie 35/18.

