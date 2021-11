Il Lugano è in crisi. Di risultati e di idee. A Zugo è arrivata la terza sconfitta consecutiva in pochi giorni: un 6-1 che sa di disfatta. I bianconeri, di nuovo con Irving in porta e Boedker in sovrannumero, hanno pagato a caro prezzo l’ennesima entrata in materia pessima. Dopo nove minuti i Tori erano già avanti di due reti. Un cuscinetto, questo, poi mantenuto e anzi gonfiato a dismisura con il passare dei minuti. La squadra di McSorley, va detto, si è creata diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Ma dopo un rigore sbagliato da Fazzini è giunta solo la rete di Thürkauf, per altro in una delle tante, troppe inferiorità numeriche concesse agli avversari.

Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Lo Zugo passa dopo solo 56’’: Nodari cicca il tiro sulla blu, ripartenza e due contro uno finalizzato da Martschini. Al 4’18’’ il Lugano ha l’uomo in più, ma in due minuti non tira mai. Al contrario dei Tori, che in power-play - dall’8’26’’ - impiegano quaranta secondi per esultare con Bachofner. Al 10’ altro brivido per i bianconeri, con Martschini che colpisce il palo. Superate altre due inferiorità numeriche, l’HCL si sveglia nel finale di tempo: Hollenstein è attento.

Secondo tempo

Con Stoffel e Djoos penalizzati, il Lugano ha la grande occasione per accorciare: al 24’47’’ Josephs si conquista un rigore che però Fazzini scaglia a lato. Entrambe le squadre, nello spazio di un minuto, si beccano 2’ per troppi uomini sul ghiaccio. E dopo un miracolo di Irving, Lander non perdona. Arcobello colpisce un’asta e Thürkauf non si arrende: al 33’30’’, in inferiorità numerica, arriva la prima rete ticinese. Peccato che lo Zugo risponda subito con Lander.

Terzo tempo

Al 42’30’’ Irving non si fa sorprendere dalla deviazione ravvicinata di Suri. L’ex bianconero non si fa tuttavia pregare al 46’16’’, dopo un errore clamoroso di Müller dietro la porta: è il 5-1. Al 48’30’’ Lander manca il bersaglio con Irving oramai fuori causa. Poco la panchina bianconera riceve l’ennesima penalità per cambio scorretto. Traber segue a ruota e, in power-play, lo Zugo dilaga con Bachofner. L’ultimo a provarci, a 2’ dalla fine, è Müller. Invano.

IL TABELLINO

Zugo - Lugano 6-1 (2-0 2-1 2-0)

Reti : 0’56’’ Martschini (Suri) 1-0. 10’ Bachofner (Djoos, in 5c4) 2-0. 30’ Lander (Bachofner) 3-0. 33'30Thürkauf (Chiesa, in 4 c 5!) 3-1. 33'56 Lander (Djoos, in 5 c. 4) 4-1. 47’ Suri (Martschini) 5-1. 52’ Bachofner (Kreis, in 5 c. 4) 6-1.

Spettatori : 6.423.

Arbitri : Wiegand/Dipietro (Cattaneo/Wolf).

Penalità: 4x2’ c. Zugo; 9x2’ c. Lugano

Zugo: Hollenstein; Hansson, Stadler; Schlumpf, Gross; Kreis, Djoos; Cadonau; Martschini, Kovar, Suri; Klingberg, Lander, Bachofner; Allenspach, Marco Müller, De Nisco; Hofer, Leuenberger, Stehli.

Lugano: Irving; Alatalo, Riva; Nodari, Mirco Müller; Chiesa, Wolf; Villa, Haussener; Vedova, Herburger, Bertaggia; Fazzini, Arcobello, Morini; Hudacek, Thürkauf, Josephs; Traber, Walker, Stoffel.

Note: Zugo senza Herzog (squalificato), Senteler, Simion, Zehnder (infortunati) e Wüthrich (ammalato); Lugano privo di Carr, Fatton, Guerra, Loeffel, Schlegel (infortunati) e Boedker (in sovrannumero).

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – Berna 2-5. Ginevra – Bienne 3-1. Losanna – Friburgo 6-3. Langnau – Davos 2-3. Rapperswil - Ambrì Piotta 4-1.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 21/42. 2. Bienne 22/42. 3. Zugo 19/41. 4. Davos 19/40. 5. Rapperswil 21/36. 6. Zurigo Lions 19/33. 7. Losanna 20/30. 8. Ambrì Piotta 21/29. 9. Lugano 22/26. 10. Berna 20/25. 11. Ginevra Servette/22. 12. Langnau 22/20. 13. Ajoie 19/13.

