Il Lugano affonda contro lo Zugo

Serata da incubo, per il Lugano. Alla Cornèr Arena lo Zugo ha fatto ciò che ha voluto e alla fine si è imposto per 5-1. È stato insomma un monologo degli ospiti, già in rete con Diaz dopo 19 secondi di gioco e avanti 4-0 dopo il primo tempo.

Primo tempo

Pronti via e lo Zugo passa in vantaggio: al 19’’ è Diaz ba battere Schlegel da distanza ravvicinata. Al 7’20’’ i Tori raddoppiano: è Thorell, in mischia a battere Schlegel. Al 10’38’’ arriva anche la terza rete, firmata in contropiede da Hofmann: Serge Pelletier chiama il time-out oer provare a scuotere i suoi. Il Lugano davanti è invisibile, lo Zugo continua a crearsi occasioni nette. E al 17’47’’ Stalder mette dentro anche il quarto gol con un tiro dalla media distanza.

Secondo tempo

Pelletier rimescola i terzetti offensivi, ma è sempre lo Zugo a fare la partita. Al 30’54’’ però, sull’onda lunga di una superiorità numerica, Fazzini supera Genoni con un polsino dei suoi all’incrocio dei pali. L’illusione di un’eventuale e clamorosa rimonta dura pochissimo: al 31’33’’ Diaz batte Schlegel con un tiro invero non irresistibile. Il Lugano subisce il colpo e ricomincia a balbettare hockey. Lo Zugo inizia invece a gestire il risultato.?

Terzo tempo

A partita ormai decisa, Pelletier sostituisce Schlegel con il giovane Fatton. Al 44’21’’ Hofmann finisce sulla panchina dei cattivi, ma il power-play bianconero non è preciso. Lo Zugo pensa soprattutto a non scoprirsi e piazza qualche accelerazione in contropiede. Al 49’58’’ esce Loeffel per bastone alto, ma non succede nulla. La partrita si trascina stancamente, con Fatton che si mette in evidenza per alcuni interventi di rilievo.

