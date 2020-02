No, non è uno scherzo di carnevale. Il Lugano sta davvero buttando via quei playoff che sembrava aver riagguantato con l’arrivo di Pelletier. Dopo la brutta sconfitta di venerdì a Friburgo, il weekend da incubo si completa con l’umiliante disfatta casalinga al cospetto del Berna. Un 6-0 che si commenta da solo. Chissà cosa avrà pensato il debuttante Johan Ryno, preferito a Klasen.

Due scontri diretti persi nel giro di ventiquattro ore che hanno riportato a galla la fragilità mentale di questa squadra, ad immagine delle tre reti segnate dagli Orsi nei primi 7’18’’ del confronto. Un inizio disastroso che ha compromesso la gara. E forse la stagione. Le speranze luganesi di accedere ai giochi per il titolo sono infatti appese a un filo. I bianconeri sono attualmente noni con gli stessi punti del Berna (66), ma con una partita giocata in più. Vincere nei 60 minuti le ultime due sfide contro Rapperswil e Ambrì Piotta potrebbe dunque non bastare, qualora il Berna dovesse riuscire a raccogliere sette punti nelle tre gare che ancora gli restano contro Davos (fuori), Friburgo (in casa) e Losanna (fuori).

Primo tempo

Inizio da incubo per i bianconeri. Praticamente la triste continuazione del terzo tempo vissuto la sera prima a Friburgo, perso con un parziale di 5-0. Sin da subito il Berna si dimostra più determinato e reattivo, vincendo ogni duello davanti alla porta difesa da Zurkirchen. Il Lugano, invece, appare impaurito, molle, nervoso. Ad Ebbett bastano 2’39’’ per portare gli ospiti in vantaggio deviando un tiro di Praplan, con quest’ultimo liberissimo di agire nel terzo d’attacco. Meno di un minuto dopo, al 3’32’’, Moser segna lo 0-2 sfruttando la confusione nello slot luganese. Serge Pelletier spende subito il suo time-out, ma dopo una timida reazione bianconera, ecco che Jeremy Gerber infila anche lo 0-3 al 7’18’’, dopo un batti e ribatti davanti a Zurkirchen. Anche in questa occasione i padroni di casa restano a guardare. La situazione rischia di precipitare ulteriormente attorno al 12’, quando Lammer viene penalizzato e il power-play ospite va vicino alla quarta rete. Al rientro dalla panchina dei cattivi, Lammer inventa la migliore occasione per il Lugano, ma spara alto a tu per tu con Karhunen. Al 15’56’’ è Chiesa a sprecare un buon disco. Nel finale sono ancora gli Orsi a sfiorare il poker.

Secondo tempo

Il Lugano si lancia subito in attacco per rimediare al suo catastrofico inizio di partita. Nei primi dieci minuti del periodo centrale si gioca solo nella zona difensiva bernese, ma ai bianconeri manca la freddezza per sfruttare le occasioni create. La più ghiotta capita a Fazzini al 24’53’’: perfettamente servito da Bertaggia, il numero 17 sbaglia a colpo sicuro, complice la grande parata di Karhunen. Tra il 20’ e il 30’ i tiri del Lugano sono 12, contro uno solo degli Orsi. Alla mezz’ora uno sgambetto di Suri permette alla squadra di Kossmann di riaffacciarsi in attacco grazie a un power-play asfissiante, ma il punteggio non cambia. Al 33’51’’ tocca al Lugano giocare per la prima volta in superiorità numerica: l’occasione migliore arriva al 34’27’’, ma l’asta ferma la conclusione ravvicinata di Ryno. A un minuto e mezzo dalla seconda sirena è McIntyre a sbattere contro il muro Karhunen.

Terzo tempo

Il Lugano riparte senza convinzione e al 45’51’’ incassa anche la quarta rete ad opera di Scherwey. Decisivo l’errore in impostazione di Vauclair, perfetta immagine di una squadra mentalmente assente. Al 50’39’’ la faccenda si fa umiliante con il 5-0 in contropiede di Kämpf. Al 51’41’’ ecco pure il 6-0 di Jeremi Gerber, pure questo in un indisturbato break. Dalla Curva Nord partono prontamente gli inviti ad onorare la maglia. Al 54’ il Lugano spreca anche il secondo power-play. Poi Fazzini manca un altro gol quasi fatto. Ma la frittata era ormai cotta da un pezzo.

IL TABELLINO

LUGANO – BERNA 0-6 (0-3, 0-0, 0-2)

Reti: 2’39’’ Ebbett (Praplan) 0-1. 3’32’’ Moser (Mursak) 0-2. 7’18’’ J. Gerber 0-3. 45’51’’ Scherwey 0-4. 50’39’’ Kämpf (B. Gerber) 0-5. 51’41’’ J. Gerber (Ebbett) 0-6.

Spettatori: 6.102. Arbitri: Wiegand/Urban; Progin/Cattaneo. Penalità: 2x2’ c. Lugano; 2x2’ c. Berna.

Lugano: Zurkirchen; Chiesa, Wellinger; Fazzini, McIntyre, Bertaggia; Loeffel, Chorney; Walker, Lajunen, Suri; Jecker, Vauclair; Bürgler, Ryno, Lammer; Romanenghi, Riva; Zangger, Sannitz, Morini.

Berna: Karhunen; Untersander, Blum; Mursak, Arcobello, Moser, Andersson, B. Gerber; J. Gerber, Ebbett, Praplan; Krueger, C. Gerber; Pestoni, Ruefenacht, Scherwey; Burren; Berger, Heim, Kämpf.

Note: Lugano senza Jörg (infortunato), Klasen e Postma (stranieri in sovrannumero); Berna privo di Bieber, Grassi, Sciaroni (tutti infortunati), MacDonald e Thomas (stranieri in sovrannumero). Timeout del Lugano al 4’. Asta di Ryno al 35’.

LE ALTRE PARTITE

Bienne – Davos 5-2. Rapperswil – Losanna d.s. 3-2. Langnau – Friburgo 0-1. Zugo – ZSC Lions 1-4. Ambrì Piotta – Ginevra 0-1.

LA CLASSIFICA

1. ZSC Lions 48 partite/88 punti. 2 Zugo 47/87. 3. Davos 47/83. 4. Ginevra Servette 48/83. 5. Bienne 48/75. 6. Friburgo Gottéron 47/70. 7. Losanna 47/69. 8. Berna 47/66. 9. Lugano 48/66. 10. Langnau Tigers 47/59. 11. Ambri Piotta 48/57. 12. Rapperswil-Jona Lakers 48/52.

