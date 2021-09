Il Lugano ci ha provato, ha chiuso in vantaggio un buon primo tempo ed è rimasto perfettamente in partita fino al 33’. Poi, però, ha subito la legge dello Zurigo, perdendo 5-2 e interrompendo la serie positiva avviata contro Ginevra e Zugo. I Lions hanno fatto la differenza negli ultimi sette minuti del periodo centrale, volando sul 3-1 con due reti favorite da altrettante deviazioni. All’inizio del terzo tempo, Quenneville ha poi chiuso i conti firmando la personale doppietta. Tardivo il 4-2 di Walker al 56’, seguito dal 5-2 di Malgin. Nel complesso, i padroni di casa hanno meritato i tre punti, gestendo maggiormente il disco. Certo, poter schierare cinque stranieri contro i due degli ospiti (assenti gli infortunati Carr e Josephs, oltre a Loeffel) non è un dettaglio di poco conto.

Primo tempo

Nei primi cinque minuti il Lugano non è mai protagonista in zona d’attacco ed è troppo impreciso per provarci con le ripartenze. Al 6’30’’, però, Boedker è pericolosissimo su invito di Herburger. L’azione dà grande fiducia ai bianconeri, che con la stessa linea trovano il gol del vantaggio al 7’56’’. Lo segna Morini con un insistito batti e ribatti nello slot. All’8’25’’ Guerra decide di vendicare Schlegel, urtato da Azevedo, e rimedia la prima penalità del confronto. Il power-play dai Lions non punge. Al 13’30’’ Arcobello sfiora il raddoppio, splendidamente imbeccato da Fazzini. Al 16’ è Quenneville a mancare il pareggio sotto porta.

Secondo tempo

Dopo appena 18 secondi Schlegel neutralizza con il guantone un’incursione di Andrighetto, dimenticato dalla difesa. Al 21’33’’ il portiere bianconero si fa però sorprendere da un tiro al volo di Weber dalla blu: è 1-1. Le cose si complicano al 22’18’’ con l’espulsione di Morini, ma il box-play ospite si salva. Al 25’06’’ tocca al Lugano giocare con l’uomo in più: Flüeler è attento. Al 31’08’’, con Morini di nuovo penalizzato, Malgin centra il palo con Schlegel fuori causa. Gli arbitri si prendono una lunga pausa per verificare che il disco non fosse entrato, facendo imbufalire McSorley. Al 33’15’’ i Lions trovano davvero il 2-1 con Sigrist. Decisiva la maldestra deviazione di Alatalo. I bianconeri accusano il colpo e si fanno schiacciare. Al 39’07’’ viene espulso Thürkauf e a 8 secondi dalla sirena Quenneville firma il 3-1 con l’aiuto di un’altra deviazione.

Terzo tempo

Lo Zurigo va subito vicino alla quarta rete con Chris Baltisberger. Al 40’41’’ il Lugano può provarci in power-play, rendendosi pericoloso con un’iniziativa di Alatalo. Al 44’14’’ è Herburger a finire sulla panchina dei cattivi senza conseguenze. Al 49’32’’ le speranze dei bianconeri si spengono definitivamente con il 4-1 di Quenneville, che raccoglie un rimbalzo concesso da Schlegel sotto gli occhi di Alatalo. Al 51’ i bianconeri sprecano un altro power-play, ma si riscattano al 55’42’’ con Azevedo penalizzato, trovando il 4-2 con Walker. Al 57’17’’ McSorley chiama il time-out, poi toglie il portiere. Una penalità per ritardo di gioco (ingaggio irregolare) vanifica il forcing finale. Al 59’16’’ Malgin fissa il risultato sul 5-2 in power-play.

