Buona la prima. E se chi ben comincia è a metà dell’opera, il Lugano può sicuramente guardare con ottimismo al proseguio della serie con il Rapperswil. Ci mancherebbe altro. È finita con una goleada, ma il risultato finale non tragga in inganno: seppur ampiamente meritata, la vittoria dei bianconeri è stata sofferta. Per quaranta minuti il Rapperswil - sceso in Ticino senza il suo allenatore Jeff Tomlinson, rimasto a casa per motivi di salute - ha reso la vita difficile a capitan Arcobello e compagni. Poi, alla distanza, a fare la differenza è stata la maggior classe individuale dei giocatori del Lugano.

Jani ok, Cervenka ko

Già, il Rapperswil si è dimostrato tutt’altro che arrendevole. E il Lugano, dopo un inizio di partita tutto fuoco e fiamme, si è complicato la vita da solo. Invece di continuare...