Zero punti, dodici gol subiti e tanti, tantissimi errori commessi nell’arco delle due sfide: si chiude così la trasferta da incubo sul Lemano dei bianconeri. Agli uomini di Emond è bastato approfittare nuovamente degli sbagli, grossolani e talvolta tragicomici, della retroguardia ospite per trovare la seconda vittoria in due sere.

Più compatta rispetto alla sera precedente, la squadra di Pelletier questa volta ha concesso meno spazio alle folate offensive delle aquile, evidenziando però allo stesso tempo grossi limiti in fase di impostazione: innumerevoli i passaggi sbagliati e i dischi persi in tutte le zone della pista. «Questo è anche dovuto al gioco del Ginevra, che porta sul ghiaccio molta intensità. In realtà abbiamo cominciato bene, concedendo poco nel primo tempo, ma con il passare dei...