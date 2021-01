Il Davos parte forte: dopo meno di un minuto un appoggio sbagliato di Heed lancia Hischier verso Schlegel, ma il portiere ha la meglio. Al 3’ è Turunen ad impegnare seriamente il portiere bianconero. Alla prima puntata offensiva il Lugano passa però in vantaggio: al 4’21’’ Bertaggia sfrutta un rimbalzo concesso da Mayer dopo un tiro di Arcobello. Al 12’48’’ il Davos pareggia: con Chiesa sulla panchina dei cattivi, lo slap di Nygren non lascia scampo a Schlegel. E al 16’40’’ Herzog colpisce un clamoroso palo. Sul capovolgimento di fronte è Fazzini ad andare vicino al nuovo vantaggio bianconero.

L’inizio del periodo è piuttosto equilibrato, ma è il Lugano a passare di nuovo in vantaggio al 25’30’’: azione insistita di Suri, disco a Bürgler che fa secco Mayer con un tiro all’incrocio dei pali. Al 33’11’’ è Herburger a colpire il palo al termine di uno spunto individuale. Il gol è rimandato di poco: al 34’17’’, in superiorità numerica, Boedker trova la sua terza rete in maglia bianconera. In seguito il Lugano supera indenne due penalità fischiate nei confronti di Romanenghi e Bürgler.