Il Lugano continua a perdere

Niente da fare. Il Lugano ha perso ancora, battuto in casa dallo Zurigo per 4 a 1. Si tratta della decima sconfitta nelle ultime tredici partite. Il primo tempo è stato incoraggiante: nonostante l’immediato vantaggio ospite, favorito da un errore di Nodari, la squadra di McSorley ha reagito, pareggiando in power-play con Fazzini e chiudendo i primi venti minuti all’attacco.

Poi, però, il Lugano ha progressivamente perso vivacità e lucidità, subendo due reti nella seconda parte del periodo centrale. Con il serbatoio della fiducia completamente asciutto, i bianconeri non sono più riusciti a rialzarsi. Emblematico il 4-1 di Malgin in inferiorità numerica a 5 minuti dalla terza sirena, in quella che doveva essere l’ultima chance per riaprire il confronto. Il pubblico della Cornèr Arena ha manifestato il suo disappunto con fischi ed inviti a onorare la maglia.

Primo tempo

Primo tiro, primo gol: allo Zurigo bastano 51 secondi per passare in vantaggio con Quenneville, lanciato a rete da un goffo intervento di Nodari con la mano. Il Lugano prova a reagire seppur in modo disordinato. All’8’30’’ Fadani è decisivo su un tiro ravvicinato di Noreau. All’11’53’’ i Lions incappano in un cambio scorretto, consegnando ai bianconeri la prima superiorità numerica. Al 12’53’’, dopo un minuto di power-play, Fazzini trova l’1-1 con un micidiale polsino all’incrocio. La rete dà energia ai padroni di casa. Al 14’59’’ è Schäppi a farsi espellere per aggancio. Stavolta il palo respinge un tiro a colpo sicuro del Fazz. Il Lugano, rinvigorito, chiude all’attacco.

Secondo tempo

Al 25’02’’ un battibecco tra Herburger e Azevedo costa ad entrambi 2 minuti di penalità. In 4 contro 4 si vedono solo i Lions. Nei cambi successivi si mette in mostra Haussener. Al 29’ è però Sigrist a sfiorare il gol dopo un pasticcio bianconero nello slot. Il nuovo vantaggio ospite arriva al 30’34’’ grazie ad Andrighetto, lasciato liberissimo. Al 33’06’’ un passaggio sbagliato di Vedova lascia partire Sigrist, costringendo Chiesa al fallo da rigore: Fadani lo para brillantemente a Quenneville. La squadra di McSorley, però, è nel pallone. Al 33’34’’ Riva viene punito con 2’+2’ per bastone alto e ancora Andrighetto ne approfitta per segnare il 3-1 al 36’14’’. Al 38’18’’ Alatalo sfiora il gol ma frana su Flüeler e viene espulso insieme a Thürkauf e Sigrist, venuti alle mani.

Terzo tempo

Lo Zurigo controlla la partita portando il disco in profondità e chiudendo gli spazi. Nei primi dieci minuti della frazione conclusiva, il Lugano non dà mai l’impressione di poter tornare in partita. Al 52’ il pubblico della Curva Nord perde la pazienza, invitando i bianconeri ad onorare la maglia e a tirare fuori gli attributi. Al 54’50’’ viene penalizzato Diem, ma a trovare la rete del 4-1 con l’uomo in meno è Malgin. Dagli spalti piovono fischi.

IL TABELLINO

Lugano – Zurigo 1-4 (1-1, 0-2, 01)

Reti: 00’51’’ Quenneville 0-1. 12’53’’ Fazzini (Alatalo, in 5c4) 1-1. 30’34’’ Andrighetto (Roe) 1-2. 36’14’’ Andrighetto (Krüger, in 4c5, esp. Riva) 1-3. 55’30’’ Malgin (in 5c4!, esp. Diem) 1-4.

Spettatori: 4.729.

Arbitri: Tscherrig/Fluri (Fuchs/Duarte).

Penalità: 5x2’ c. Lugano; 5x2’ c. Zurigo.

Lugano: Fadani; Nodari, Müller; Fazzini, Arcobello, Morini; Alatalo, Riva; Bertaggia, Thürkauf, Josephs; Chiesa, Wolf; Herburger, Hudacek, Boedker; Villa, Traber; Vedova, Walker, Haussener.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Marti ; C. Baltisberger, Roe, Andrighetto ; P. Baltisberger, Geering ; Azevedo, Malgin, Quenneville; Guebey, Meier; Sigrist, Krüger, Hollenstein; Aeschlimann; Diem, Schäppi, Pedretti, Sopa.

Note: Lugano senza Carr, Guerra, Loeffel, Schlegel (infortunati) e Irving (in sovrannumero); ZSC Lions privi di Bodenmann, Morant, Riedi, Trutmann (infortunati) e Weber (ammalato).

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – Zugo 0-2. Bienne – Berna 6-2. Davos – Losanna 4-1. Friburgo Gottéron – Ginevra Servette 3-1. Rapperswil – Langnau 4-3.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 22/45 (69-52). 2. Bienne 23/45 (69-57). 3. Zugo 20/44 (70-44). 4. Davos 20/43 (74-48). 5. Rapperswil 22/39 (67-59). 6. Zurigo Lions 20/36 (65-50). 7. Losanna 21/30 (59-60). 8. Ambrì Piotta 21/29 (51-53). 9. Lugano 23/26 (57-73). 10. Berna 21/25 (61-63). 11. Ginevra Servette 22/22 (55-76). 12. Langnau Tigers 23/20 (67-83). 13. Ajoie 20/13 (37-83).

©CdT.ch - Riproduzione riservata