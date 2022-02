Le speranze del Lugano di qualificarsi direttamente ai playoff sono sfumate a Davos. I bianconeri – che hanno subito altre due reti in situazione di superiorità numerica – sono stati battuti per 3-1 dai grigionesi. La squadra di McSorley esce così da un weekend in bianco in cui ha evidenziato troppe imprecisioni e distrazioni. Da correggere assolutamente in vista della fase finale della stagione.