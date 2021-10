Il Lugano è stato battuto per 6-2 (2-1, 0-3, 0-2) dallo Zugo allá Cornèr Arena. I bianconeri dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Mirco Müller e Thürkauf, sono crollati in un periodo centrale in cui hanno subito tre gol. La squadra di Chris McSorley chiude così il weekend con un solo punticino, quello conquistato venerdì sera a Langnau.