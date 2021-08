La notizia bomba, sganciata dal direttore sportivo Hnat Domenichelli, è arrivata al termine della conferenza stampa di inizio stagione al Casinò Admiral di Mendrisio: Luca Fazzini ha rinnovato con l’HC Lugano per i prossimi cinque anni. Insieme per vincere, vien da dire, visto che l’obiettivo dei bianconeri, nelle prossime 3-5 stagioni, sarà proprio quello di riportare il titolo alla Cornèr Arena. Sì, l’HCL non ha nascosto le sue ambizioni a medio termine. E questo nonostante un budget sportivo per questa stagione ridotto del 10% per far fronte alle sfide imposte dalla pandemia.

«Lo scorso campionato abbiamo capito quanto il nostro sport abbia bisogno della gente, dei tifosi», ha detto la presidente Vicky Mantegazza. «In giugno ho festeggiato i miei primi dieci anni alla guida della società. Sento un aria nuova attorno al club. C’è tanto entusiasmo anche grazie al nuovo staff tecnico, ad un allenatore competente e appassionato, a nuovi giocatori di qualità e a sponsor importanti che ci hanno dato ancora fiducia, sostenendoci in un momento difficile. La mia famiglia è alla testa del club dal 1978 e mi ha trasmesso questo DNA. Io, però, non sono qui perché sono figlia di mio padre: ho il mio carattere, i miei obiettivi, i miei sogni. Sono nata con una mentalità vincente e non mollo mai. Il sogno che accomuna tutta la famiglia bianconera è arrivare sul gradino più alto. Non bisogna avere paura di osare e noi quest’anno oseremo più che mai».

Il CEO Marco Werder ha ricordato le difficoltà della scorsa stagione, giocata quasi interamente senza spettatori: «Se non avessimo potuto contare sull’aiuto dei dipendenti, giocatori compresi, così come sul sostegno economico di tifosi, sponsor, sostenitori e Confederazione, la situazione sarebbe stata ancora più drammatica. All’assemblea di ottobre presenteremo i risultati finali, vi anticipo che il bilancio sarà disastroso. I prestiti della Confederazione andranno restituiti e saranno un peso sulle spalle per i prossimi anni. Per questa stagione, il nostro preventivo è prudente, anche se siamo ottimisti e respiriamo aria di normalità grazie al certificato COVID. Per tutti questi motivi, abbiamo dovuto ridurre ulteriormente il budget sportivo del 10% per la stagione in corso».

Le ambizioni, come anticipato dalla presidente, sono comunque elevate. «I nostri obiettivi – ha spiegato Werder – sono principalmente tre, da raggiungere nei prossimi tre-cinque anni: 1) vogliamo che un terzo dei nostri giocatori e collaboratori siano formati all’interno della nostra organizzazione; 2) vogliamo impegnarci affinché nella NL venga introdotto un tetto salariale; 3) vogliamo vincere un titolo. Da quando sono in carica, ovvero dal 2019, avevamo questa fantasia di tornare campioni, ma ci siamo nascosti dietro un dito per non dirlo. Non è più così. Non ci nascondiamo più. Ogni nostro collaboratore sa che questo è il nostro obiettivo e ogni mattina ci alziamo per raggiungerlo».

Fin qui i tifosi hanno risposto positivamente: gli abbonati sono attualmente 4.120. Quattro bianconeri inizieranno il campionato con i Ticino Rockets: Villa, Ugazzi, Näser e Werder.

