Era nell’aria, ora è ufficiale. Il medico cantonale ticinese ha ordinato oggi la quarantena fino al prossimo martedì 8 dicembre (incluso) per la squadra dell’Hockey Club Lugano dopo che otto suoi membri (cifra fornita dalla Lega) sono risultati positivi al test per la COVID-19. Alla luce della positività di più giocatori e differentemente da quanto accaduto in ottobre, la quarantena non consente alla squadra di Serge Pelletier di allenarsi nella cosiddetta «bolla». Le prossime tre partite di National League dei bianconeri previste mercoledì 2 dicembre alla Cornèr Arena contro il Bienne, venerdì 4 alla Cornèr Arena contro il Rapperswil e martedì 8 in trasferta contro gli stessi Lakers, sono di conseguenza rinviate a data da stabilirsi. Gli unici membri della squadra che non si trovano in quarantena sono i giocatori che erano risultati positivi al coronavirus nel corso del mese di ottobre: Bertaggia, Traber e Zurkirchen.