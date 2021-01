Impalpabile per quasi 50 minuti, il Lugano è stato battuto in casa dal Davos per 2-4. Solo nella seconda metà del terzo tempo, dopo il rigore di Fazzini valso il 2-3, i bianconeri hanno giocato con la necessaria aggressività, senza però trovare il gol del pareggio. La squadra di Pelletier, senza idee e senza mordente, ha nel complesso deluso le attese, subendo per lunghi tratti il gioco dei grigionesi.

Primo tempo

Il Lugano parte con un piglio più convincente dei grigionesi, andando vicino al gol con due deviazioni sotto porta di Lajunen e Suri. Con il passare dei minuti, però, il Davos inizia a trovare terreno fertile nella fragile difesa bianconera. Logica conseguenza di questi affondi è la rete di Ambühl al 7’41’’, con il veterano gialloblù dimenticato da Loeffel e liberissimo di battere Schlegel con una comoda finta. Al 10’12’’ arriva il raddoppio di Herzog, che non trova alcuna opposizione per far partire un polsino a fil di palo. Gli ospiti premono alla ricerca della terza segnatura, con i bianconeri fermi a guardare. Solo nelle ultime fasi i padroni di casa tornano pericolosi con Walker al 16’, Suri al 18’ e soprattutto Fazzini a 22 secondi dalla prima sirena. Sandro Aeschlimann ha sempre la meglio.

Secondo tempo

Nel Lugano non si vede più Bertaggia, probabilmente colpito da una discata. Il Davos riparte a velocità doppia rispetto ai bianconeri, conquistando subito una superiorità numerica. I ticinesi rischiano grosso ma resistono, sfiorando pure la rete in shorthand con Loeffel. Al 24’08’’ un affondo di Herburger porta all’1-2 di Bürgler, lesto a raccogliere il disco sul secondo palo e a insaccarlo. La rete riaccende le speranze dei padroni di casa, ma dopo un’occasione di Traber al 26’ i grigionesi tornano padroni del ghiaccio. Al 28’59’’, con Suri espulso, ancora Herzog firma il 3-1 spingendo in porta un disco rimasto fermo sulla linea dopo un intervento incompleto di Schlegel. Gli arbitri accordano il gol dopo aver verificato le immagini video per un sospetto bastone alto. Gli ospiti dominano, ad immagine di un interminabile cambio nel terzo offensivo attorno al 34’. Un minuto dopo è Arcobello a commettere fallo. Nel finale vengono espulsi anche Walker, Turunen, Voedker e Zgraggen. Il Lugano si crea un paio di buone opportunità, ma le spreca.

Terzo tempo

Dopo 51 secondi il Lugano conquista il suo primo power-play giocandolo come peggio non potrebbe, senza mai impegnare Aeschlimann. Anche in 5 contro 5 i bianconeri continuano a gestire malissimo il disco, mettendosi in difficoltà da soli. Al 46’30’’, a conclusione dell’ennesima azione indisturbata del Davos, Corvi colpisce il palo. Esattamente un minuto dopo un’ostruzione di Ullström permette al Lugano di giostrare nuovamente in power-play. Al 47’53’’, dopo 23 secondi di power-play, i bianconeri conquistano un rigore, brillantemente trasformato da Fazzini. Nella restante porzione di superiorità numerica Arcobello colpisce l’asta al 48’46’’. Finalmente aggressivo, il Lugano mette sotto pressione i gialloblù, impegnando più volte Aeschlimann. Pelletier toglie il portiere già al 57’30’’ e Turunen chiude i conti a porta vuota al 58’09’’.

