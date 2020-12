Pronti, via e il Bienne pareggia con Rajala: Heed non ci fa un figurone. Al 23’ Hofer colpisce un palo. Lajunen si fa espellere poco dopo e Schlegel è chiamato agli straordinari su Hügli. Il Lugano non c’è, i «seeländer» spingono di brutto: tra il 27’ e il 28’ Moser e Tanner vanno vicinissimi al 3-2. I bianconeri, infine, ritrovano energie e occasioni. Negli ultimi dieci minuti Bertaggia, Arcobello e Boedker sono pericolosi. Incredibile il gol sbagliato dal danese a porta vuota al 39’.

Arcobello spreca in entrata. Al 41’18’’ primo power-play HCL (e 10’’ secondi in 5 contro 3): niente da fare per Kurashev ed Heed. Al 45’ Schlegel è attento su Hügli, un minuto dopo sull’aggiramento di Cunti. Attorno al 50’, con due tocchi sottoporta, Fuchs da un lato e Morini dall’altro flirtano con il 3-2. Cercato da Arcobello, al 53’ Bürgler non aggancia per un soffio. I bianconeri non sfruttano un’altra superiorità numerica a cinque dal 60’. All’overtime decide subito Heed.