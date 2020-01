Il Lugano fa festa anche a Zugo

Il Lugano ci ha preso gusto: dopo aver vinto a Ginevra e a Zurigo, i bianconeri si sono imposti anche a Zugo. Per la squadra di Serge Pelletier è il terzo 2-1 consecutivo, pesantissimo nell’ottica della qualificazione ai playoff.

Lo Zugo cerca di mettere subito sotto pressione la difesa del Lugano. Sono però i bianconeri ad andare vicinissimi al gol del vantaggio: all’8’24’’ Lammer colpisce in pieno in palo con Genoni battuto. Il Lugano passa al 16’34’’ in superiorità numerica: azione personale di Bertaggia e sulla respinta di Genoni il più veloce ad insaccare è Jani Lajunen. Lo Zugo reagisce: Zurkirchen su supera su Kovar. _