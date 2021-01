Tutto facile per il Lugano, che dopo il successo di Davos alla Cornèr Arena ha fatto un sol boccone del Langnau, conquistando così il suo secondo successo del 2021. Solo nel primo tempo i bianconeri hanno accusato qualche problema, ma in seguito non c’è praticamente mai stata partita. Troppa la differenza di valori in pista tra il Lugano e i tigrotti, che hanno visto Alessio Bertaggia – una tripletta per lui – nelle vesti di grande protagonista della serata.

Nel primo periodo sono mancate le emozioni. Il Lugano ci ha provato, ma in maniera parecchio confusa, mentre il Langnau ha pensato soprattutto a difendersi e a ripartire in contropiede. I bianconeri hanno gestito davvero male due situazioni di superiorità numerica, ma hanno però resistito a 1’18’’ di doppia inferiorità.

Altra musica nel...