Dopo due sconfitte consecutive, il Lugano è tornato al successo. Con il nuovo acquisto Justin Abdelkader, ma senza l’infortunato Carr, i bianconeri hanno superato senza problema l’Ajoie con il risultato di 5-1

Primo tempo

Al primo vero affondo il Lugano passa in vantaggio: al 3’43’’ Morini è il più rapido nello slot dopo un tiro di Alatalo. Al 4’46’’ Walker colpisce il palo con un tiro dalla media distanza. Dal nulla, all’8’50’’ l’Ajoie pareggia on un tiro incrociato di Eigenmann. Il Lugano riprende ad attaccare e Arcobello spara alto da ottima posizione. Al 14’15’’ ci prova Fazzini, ma il suo tiro è troppo centrale. La prima penalità di serata è sul conto di Pouilly, al 15’01’’, ma al 16’26’’ - senza grandi occasioni bianconere - esce anche Josephs. In power-play l’Ajoie non riesce a rendersi pericoloso.

Secondo tempo

Al 21’46’’ Hauert riceve 2’ di penalità per uno sgambetto ai danni di Boedker: il powerf-play bianconero non punge. La rete arriva la 25’07’’: la firma ancora Giovanni Morini - con una deviazione sotto porta - e ancora su assist di Santeri Alatalo. Al 39’20’’ Fatton si deve superare su un tentativo di Asselin, lasciato solo nello slot dalla difesa bianconera. Il Lugano allunga al 34’49’’: Arcobello, sdraiato sul ghiaccio, riesce a beffare il portiere Aeberhard in situazione di penalità differita contro l’Ajoie. Al 39’47’’ è Asselin a ricevere due minuti di penalità: Fazzini ci prova, ma il suo tiro è centrale.

Terzo tempo

Il Lugano inizia il periodo in superiorità numerica: al 41’09’’ Thürkauf fa 4-1 dopo un tentativo di Boedker. I bianconeri continuano a spingere sull’acceleratore, mentre l’Ajoie sembra non crederci più. Al 48’30’’ Morini non sfrutta l’ottimo lavoro in solitaria di Fazzini: l’italiano spara alto da ottima posizione. Al 50’05’’ viene penalizzato Tim Traber: è Arcobello a sfiorare la rete in contropiede con un tiro a fil di palo, mentre i giurassiani davanti combinano poco o nulla. E al 56’20’’ arriva anche la quinta rete del Lugano: la firma Fazzini dopo una combinazione con Arcobello.

