L’Hockey Club Lugano ha ingaggiato sino al termine della stagione l’attaccante statunitense Justin Abdelkader (187 cm x 97 kg), nato il 25 febbraio del 1987 a Muskegon (Michigan). Draftato al secondo turno nel 2005 dai Detroit Red Wings e vincitore nel 2007 del campionato universitario della NCAA con la maglia della Michigan State University, Abdelkader ha esordito in NHL nella stagione 2007-08. Da quel momento, per tredici stagioni consecutive, ha sempre indossato i colori dei Red Wings per un totale di 803 partite, 112 gol e 153 assist. Nello scorso campionato ha contribuito in maniera tangibile con la sua esperienza, la sua leadership e le sue qualità tecniche e agonistiche al titolo svizzero vinto dallo Zugo, disputando nella seconda fase della stagione con i Tori 22 partite condite da 10 reti e 7 assist. Abdelkader ha giocato tre Mondiali con gli USA nel 2012, 2014 (da capitano) e 2021 (medaglia di bronzo). È sceso in pista per una gara con la Nazionale a stelle e strisce anche ai recentissimi Giochi olimpici di Pechino.