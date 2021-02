Quinta vittoria di fila per il Lugano. Stavolta in trasferta, sulla difficile pista di Friburgo. Dopo aver inseguito a lungo la rete iniziale di Herren, i bianconeri hanno ribaltato il risultato nel terzo tempo con le reti di Heed e Bürgler. Nell’emozionante finale, Lajunen si è sacrificato bloccando con il volto un tiro di Gunderson, lasciando una chiazza di sangue sul ghiaccio. Applausi anche per lui.

Primo tempo

Il Lugano parte bene, vincendo molti duelli e rendendosi subito pericoloso con Arcobello e Lammer. Al 6’50’’ un’ostruzione in attacco di Suri cambia l’inerzia: con l’uomo in più, infatti, il Gottéron passa in vantaggio all’8’46’’ grazie ad Herren. La squadra di Pelletier accusa il colpo. Al 9’27’’ Nodari torna negli spogliatoi dopo un contrasto, ma poi rientrerà in pista. I burgundi conquistano un altro power-play al 12’26’’, giocandolo male. Il Lugano si risveglia nel finale: al 16’45’’ Boedker spreca a tu per tu con Berra, imitato poco dopo da Bertaggia. Si chiude con la prima superiorità numerica ospite.

Secondo tempo

Ciò che resta del primo power-play bianconero non regala soddisfazioni ad Arcobello e compagni. Al 27’58’’, dopo una fase di continui sali e scendi con buone occasioni sui due fronti, il Lugano si guadagna una seconda superiorità numerica. Invece del pareggio bianconero, però, al 28’45’’arriva un clamoroso palo di Walser in «shorthand», con Schlegel fuori causa. Pur concedendo qualche ripartenza, la squadra di Pelletier continua a farsi preferire, ma è inconcludente e sciupona ad immagine di Lammer al 36’. Berra, in un modo o nell’altro, esce sempre vincitore.

Terzo tempo

Pelletier sposta Haussener con Arcobello e Boedker. Al 42’39’’ Marchon commette un ingenuo fallo su Wolf, ma il terzo power-play bianconero è un disastro. Poco male, perché al 47’28’’ Heed trova il meritato 1-1 con un preciso polsino dalla distanza. I padroni creano scompiglio davanti a Schlegel, ma è il Lugano a controllare il gioco. Secondo logica, al 52’01’’ Bürgler firma il 2-1. Appena 21 secondi dopo Mottet colpisce il palo dalla blu. Al 53’57’’ nuovo power-play per gli ospiti, che non ne approfittano. Al 57’36’’ Nodari è costretto al fallo per rimediare a un erroraccio di Arcobello. A 46 secondi dalla sirena Dubé toglie anche Berra, creando una situazione di 6 contro 4. Al 59’26’’ arriva anche il time-out burgundo. Nell’assalto finale, Lajunen si sacrifica bloccando un tiro con il volto, lasciando una scia di sangue sul ghiaccio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata