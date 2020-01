Il Lugano inizia l’anno con una vittoria fondamentale, la prima con Serge Pelletier in panchina. I bianconeri battono 4-2 il Friburgo in un delicato scontro diretto e guardano con maggiore serenità alla trasferta di domenica a Berna. Decisiva la prima linea, con McIntyre grande ispiratore e Bertaggia autore della doppietta decisiva. Volati sul 3-0 al 28’, Chiesa e compagni si sono complicati la vita, permettendo al Gottéron di rifarsi sotto fino al 3-2 di inizio terzo tempo. Ma tutto è bene quel che finisce bene.

Il Lugano mette subito tanti dischi su un impreciso Berra. Dopo 5 minuti i tiri in porta dei bianconeri sono già 9, contro i 2 del Friburgo. Dopo aver sprecato un primo power-play, al 9’45’’ i bianconeri vanno meritatamente in vantaggio con Postma, liberato da uno splendido passaggio di McIntyre. La squadra di Serge Pelletier sfiora subito il raddoppio. Nel finale Zurkirchen è decisivo su Brodin e Lhotak.

Nel periodo centrale sono decisive le situazioni speciali. Al 24’ Brodin riceve 2’+10’ e il Lugano ne approfitta, segnando il 2-0 con Klasen al 24’23’’, di nuovo su assist di McIntyre. Al 28’ Bertaggia realizza il 3-0, stavolta in inferiorità numerica. Appena 18’’ dopo, con Postma ancora espulso, Boychuk trova il 3-1. Nel finale il Lugano spreca 4 minuti filati con l’uomo in più: Berra è super su McIntyre.

Al 43’10’’, perfettamente imbeccato dal solito McIntyre, Klasen spreca una grandissima occasione. Chi sbaglia paga: al 45’ Mottet segna il 3-2 in power-play, dopo una penalità bianconera per cambio scorretto. Al 48’17’’ è Chorney a finire sulla panchina dei puniti, ma stavolta il box-play resiste. Il Lugano soffre, ma il 4-2 di Bertaggia al 54’45’ scioglie la tensione.

Reti : 9’45’’ Postma (McIntyre) 1-0 (1-0, 24’23’’ Klasen (McIntyre, in 5c4, esp. Brodin) 2-0, 28’ Bertaggia (in 4c5!, esp. Postma) 3-0, 28’15’’ Boychuk (Stalberg) 3-1, 45’ Mottet (Furrer, in 4c5) 3-2, 54’45’’ Bertaggia (McIntyre) 4-2.