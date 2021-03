Il Lugano lancia al meglio il derby

Il Lugano ha lanciato nel migliore dei modi il derby in programma domenica sera alla Valascia. I bianconeri – che hanno fatto la differenza con il 3-0 al termine del primo periodo – hanno superato il Berna per 4-1.

Al 3’49’’ il Lugano passa in vantaggio: è Lajunen a ribadire in rete una corta respinta del portiere Tomi Karhunen. Poco dopo si fa espellere Burren, ma il power-play del Lugano non punge. Al 7’40’’ è Wellinger a doversi accomodare sulla panchina dei catttivi: il box-play bianconero regge senza problemi. Il Berna inizia a spingere di brutto, ma su una ripartenza Walker viene fermato fallosamente: Fazzini trasforma con freddezza il rigore al 14’30’’. Non è finita: al 19’43’’ Boedker fa 3-0 con un tiro forte e preciso al termine di uno spunto individuale.