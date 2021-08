Il Lugano è tornato a casa. Nella prima amichevole alla Cornèr Arena in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno battuto per 5-1 il Krefeld Pinguine. La partita è stata contraddistinta da un arbitraggio molto fiscale, che ha portato a molte penalità - in particolare nei confronti del Lugano. Da segnalare la buona prestazione di Daniel Carr e di Santeri Alatalo e l’uscita di scena in barella di Haussener per infortunio.