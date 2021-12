Partita dalle mille emozioni, alla Cornèr Arena. Il Lugano, sotto per 1-3 dopo il primo tempo, ha finalmente superato per 6-4 il Davos al termine di una prestazione brillante. I bianconeri continuano la serie vincente iniziata prima della pausa per la nazionale.

Primo tempo

Passano solo 33’’ e il Davos colpisce una clamorosa asta con Stransky. O almeno sembra. Perché dopo aver analizzato il video gli arbitri si accorgono che il disco è entrato in porta, Il Lugano risponde però subito e trova l’immediato pareggio al 1’06’’ grazie a Morini dopo un’insistita azione di Boedker. E pochi secondo più tardi Riva colpisce l’asta. Al 4’51’’ Carr sfiora il gol del vantaggio dopo una bella combinazione con Arcobello. Ma passa ancora il Davos, che al 9’55’’, con Pospisil, sfrutta gli spazi concessi dal Lugano. E un erroraccio di Fazzini permette a Corvi di infilare il 3-1 al 18’50’’.

Secondo tempo

Al 21’47’’ viene espulso Rasmussen e il Lugano si ritrova per la prima volta in superiorità numerica: il power-play bianconero però non punge. A trovare il pertugio giusto, dopo un disco recuperato da Bertaggia, è Thürkauf al 26’20’’. Il power-play del Lugano impiega invece solo 12’’ a colpire con Carr (30’47’’) con Jung sulla panchina dei cattivi. Al 33’27’’ il Lugano si ritrova in 3 contro 5 per 1’30’’ e con altri 2’ sul conto di Walker per ritardo di gioco: ne esce incredibilmente indenne! E al 38’19’’ Josephs porta avanti il Lugano al termine di uno spunto personale.

Terzo tempo

Il Lugano allunga nelle prime fasi del periodo: al 42’42’’è ancora Josephs a superare Aeschlimann al termine di un’azione corale. Il Davos prova a rispondere con Ambühl, ma Schlegel è attento e non si fa sorprendere. I grigionesi provano a spingere, il Lugano pensa soprattutto a non scoprirsi. E in contropiede, al 51’17’’ la coppia Josephs-Carr confeziona la rete del 6-3. La sfida sembra chiusa, ma al 53’38’’ Simic, con un bel tiro all’incrocio dei pali, riaccende la fiammella della speranza per il Davos. Al 58’10’’ esce Aeschlimann: il Lugano controlla senza problemi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata