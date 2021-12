Quattro gol, tutti molto belli, permettono al Lugano di battere il Langnau per 4-1 e di conquistare il sesto successo nelle ultime sette partite. Pur rischiando qualcosa sulle ripartenze avversarie, capitan Arcobello e compagni non sono mai andati nel pallone, gestendo con sufficiente maturità una gara certamente meno intensa rispetto al derby di ieri sera.

Passati sul 2-0 grazie agli assoli di Bertaggia e Alatalo, i bianconeri hanno permesso ai Tigers di riaprire il confronto in contropiede con Schmutz. In un periodo centrale piuttosto confuso, Thürkauf ha trovato il break vincente per il 3-1. Di Carr il capolavoro che ha chiuso i conti in entrata di terzo tempo.

La squadra di Chris McSorley può andare in pausa con il sorriso, con il solo Loeffel convocato da Patrick Fischer per il torneo di Visp. Il Lugano tornerà in pista il 20 dicembre ospitando il Davos.

Primo tempo

La prima occasione, dopo 3’25’’, capita al Langnau: Grenier supera tutta la difesa bianconera ma non Schlegel. Al 6’01’’ i bianconeri conquistano la prima superiorità numerica, senza riuscire a sfruttarla. Ad inventarsi il gol del vantaggio, al 9’12’’, ci pensa allora Bertaggia, che entra in velocità nel terzo avversario, si accentra e batte Punnenovs con un preciso tiro all’incrocio. Trovato l’1-0, la squadra di McSorley corre qualche rischio sulle ripartenze ospiti. Al 12’44’’ Alatalo firma il 2-0 con un elegante assolo concluso con un micidiale tiro sotto l’asta. Subito dopo, Boedker intercetta un disco in zona d’attacco ma sbaglia a tu per tu col portiere giallorosso. Al 15’15’’ i Tigers dimezzano lo scarto con il 2-1 di Schmutz, che prima si beve Müller sulla linea blu e poi supera Schlegel con un tocco tra i gambali. Al 18’45’’ Carr “cicca” malamente il disco su perfetto invito di Fazzini. A due secondi dalla sirena, Josephs viene espulso. Il periodo centrale si aprirà con il Langnau in power-play.

Secondo tempo

Con l’uomo in più, i Tigers vanno molto vicini al pareggio, ma l’occasione più ghiotta capita ad Herburger, lanciato in shorthand da un assist di Carr. L’austriaco sbaglia mira davanti a Punnenovs. Rientrato dalla penalità, Josephs manca il tocco vincente su passaggio dello stesso Carr. Al 25’01’’, dopo un contrasto in zona neutra vinto da Josephs, Thürkauf parte tutto solo e segna il 3-1. Al 29’05’’ Herburger devia sull’asta un tiro di Müller, poi Fazzini manca clamorosamente il tap-in a porta vuota centrando il gambale di Punnenovs. Al 29’31’’ i Tigers incassano una penalità per ingaggio scorretto, ma i padroni di casa non sfruttano l’occasione. Al 36’36’’ Fazzini libera Wolf in posizione interessante, ma il suo tiro è facile preda del portiere.

Terzo tempo

Al 44’10’’ il Lugano ipoteca i tre punti con la splendida rete del 4-1 realizzata da Carr. Il canadese fa tutto da solo, tra finte e controfinte, replicando il gol della settimana scorsa contro il Ginevra. Al 45’49’’, con Herburger espulso, il Langnau colpisce il palo con Schmutz. Al 46’30’’ Sturny ferma fallosamente Josephs e i bianconeri possono riprovarci in power-play. Dopo aver fallito una buona opportunità, Loeffel si scontra con Blaser. Il difensore dei Tigers lascia il ghiaccio infortunato. Al 51’48’’ Wolf sparacchia a lato sprecando un ottimo passaggio di Bertaggia. Al 54’47’’ viene espulso Alatalo, ma un fallo di Grossniklaus su Walker ristabilisce la parità numerica al 55’27’’. In 4 contro 4, Arcobello scheggia la traversa al 56’10’’. Al 57’51’’ una carica alle assi di Arcobello, punita con 5 minuti e penalità di partita, scatena una breve bagarre. A 28 secondi dalla terza sirena vengono alle mani anche Thürkauf e Grenier: il bianconero vince l’incontro di boxe tra l’entusiasmo del pubblico. Per entrambi ci sono 5 minuti e penalità di partita.

IL TABELLINO

Lugano – Langnau 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)

Reti: 9’12’’ Bertaggia 1-0. 12’44’’ Alatalo 2-0. 15’15’’ Schmutz (Pesonen) 2-1. 25’01’’ Thürkauf (Josephs) 3-1.44’10’’ Carr (Arcobello) 4-1.

Spettatori: 4.940.

Arbitri: Stricker/Staudenmann (Cattaneo/Meusy).

Penalità: 5x2’ + 2x5’ (Arcobello, Thürkauf) + p.p. (Thürkauf) c. Lugano; 8x2’ + p.p. (Grenier) c. Langnau.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Müller; Fazzini, Arcobello, Carr; Riva, Alatalo; Bertaggia, Thürkauf, Josephs; Chiesa, Guerra; Morini, Herburger, Boedker; Traber, Wolf; Vedova, Walker, Stoffel.

Langnau: Punnenovs; Blaser, Erni; Grenier, Schmutz, Olofsson; Huguenin, Schilt; Petrini, Diem, Pesonen; Grossniklaus, Elsener; Langenegger, Salzgeber, Sturny; Leeger; Bieri, Berger, Loosli.

Note: Lugano senza Herren (infortunato), Hudacek e Irving (in sovrannumero); Langnau privo di Aeschbach, Guggenheim e Zryd (ammalati), Melnalksnis, Saarela, Schweri, Stettler, Weibel e Zaetta (infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Berna – Davos 3-1. Bienne – Friburgo 1-3. Rapperswil – Zugo 5-2. Ajoie - Ambrì Piotta 4-1.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 31/66. 2. Rapperswil Lakers 32/61. 3. Zugo 30/60. 4. Davos 29/57. 5. Bienne 32/55. 6. ZSC Lions 30/47. 7. Lugano 31/44. 8. Losanna 29/43. 9. Berna 30/42. 10. Ambrì Piotta 33/39. 11. Ginevra Servette 30/38. 12. SCL Tigers 32/30. 13. Ajoie 31/18.

©CdT.ch - Riproduzione riservata