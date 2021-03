Il Lugano non si ferma più

Sesta vittoria di fila per un Lugano che non si ferma più: ancora una volta solidi e concreti i bianconeri si sono imposti a Zurigo per 3-2. In rete Suri, Arcobello e Morini.

Primo tempo

L’inizio è prudente da parte di entrambe le squadre, Il primo tiro in porta di serata, di Loeffel, arriva solo al 3’30’’. I Lions sfiorano il gol del vantaggio al 7’01’’, ma da ottima posizione Krüger non trova il pertugio buono. Al 10’52’’ Schäppi riceve due minuti di penalità: la migliore occasione capita sul bastone di Lajunen, che però non la sfrutta. Poco dopo, con un’involontaria deviazione, Heed rischia una clamorosa autorete. Il Lugano passa in vantaggio al 18’33: in superiorità numerica Suri sfrutta l’ottimo lavoro di Lammer. Al 19’30’’ Schlegel è decisivo su Andrighetto.

Secondo tempo

Chiesa si procura la prima opportunità del periodo centrale, ma il suo tiro è deviato. Al 22’45’’ Berni finisce sulla panchina dei cattivi, ma il power-play bianconero stavolta pasticcia. Non pasticcia invece Arcobello, che al termine di un rapido contropiede infila di «rovescio» Waeber al 25’34’’. Poi sale in cattedra Schlegel, che blocca due pericolose conclusioni di Roe e Wick. Il portiere nulla può però al 36’43’’ sull’azione di aggiramento di Schäppi. Il Lugano però non si scompone e al 38’34’’ trova la terza rete con il rientrante Morini, dopo un disco recuperato da Herburger.

Terzo tempo

Lo Zurigo prova subito a mettere sotto pressione la difesa del Lugano, ma i bianconeri reggono bene e si rendono pericolosi nelle ripartenze. I primi dieci minuti del terzo tempo sono insomma parecchio equilibrati, senza occasioni eclatanti né da una parte né dall’altra. Al 50’32’’ Nodari commette un fallo su Andrighetto e si fa spedire sulla panchina dei cattivi: a un secondo dal rientro del difensore, lo stesso Andrigetto accorcia le distanze. i Lions al 57’51’’ chiamano il time-out e cinque secondi dopo tolgono il portiere: ma il risultato non cambia. Il Lugano sbanca Zurigo.

IL TABELLINO

ZSC Lions – Lugano 2-3 (0-1, 1-2, 1-0)

Reti : 18’33’’ Suri (Lammer, in 4c5, esp. Wick) 0-1. 25’34’’ Arcobello (Bürgler) 0-2. 36’43’’ Schäppi (Riedi) 1-2. 38’34’’ Morini (Herbuger) 1-3. 52’32’’ Andrighetto (Roe) 2-3.

Arbitri : Stricker/Mollard (Schlegel/Wolf) Penalità : 4x2’ c. ZSC Lions; 3x2’ c. Lugano.

ZSC Lions: Wäber; Noreau, Marti ; Hollenstein, Roe, Andrighetto ; P. Baltisberger, Geering; Lasch, Krüger, Bodenmann; Trutmann, Berni; Wick, Sigrist, Prassl; Meier; Riedi, Schäppi, Rautiainen; Diem.

Lugano: Schlegel; Heed, Wellinger; Bürgler, Arcobello, Boedker; Loeffel, Chiesa; Fazzini, Lajunen, Suri; Nodari, Wolf; Lammer, Herbuger, Morini; Antonietti, Romanenghi; Zangger, Sannitz, Haussener.

Note: ZSC Lions senza Chris Baltisberger, Blindenbacher, Flüeler, Morant, Pedretti, Pettersson e Suter (infortunati); Lugano privo di Bertaggia, Riva, Traber e Walker (infortunati). ZSC senza portiere dal 57’55’’.

GLI ALTRI RISULTATI

Zugo – Ginevra 2-1. Langnau – Losanna 0-2.

LA CLASSIFICA

1. Zugo 46/104. 2. Losanna 45/82. 3. Lugano 46/81. 4. ZSC Lions 46/79. 5. Friburgo Gottéron 46/79. 6. Ginevra 46/78. 7. Bienne 46/75. 8. Davos 45/67. 9. Berna 46/52. 10. Rapperswil Lakers 46/50. 11. Ambri Piotta 46/47. 12. Langnau Tigers 46/31.

©CdT.ch - Riproduzione riservata