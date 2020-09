In attesa di quello «vero», in programma venerdì alla Valascia nella seconda giornata di regular season, il Lugano si è preso con pieno merito anche il secondo derby amichevole, chiudendo la sua preparazione estiva (ma anche un po’ autunnale) con un bilancio di 8 vittorie e 2 sconfitte. I bianconeri sono imbattuti da 6 partite e si lanciano nel nuovo campionato con fiducia e tante certezze, evidenziate anche sabato: talento a volontà, un potenziale offensivo da primissimi posti e un’intesa tra le linee già convincente. Ad immagine degli ultimi arrivati Carr e Kurashev, due elementi capaci di proiettare la squadra in una nuova dimensione. Nelle gare da 3 punti, la compagine di Pelletier dovrà trovare maggiore equilibrio tra senso estetico e gestione del rischio, essere ancora più concreta sotto porta, ma quanto visto l’altro ieri alla Cornèr Arena fa ben sperare i tifosi.

L’Ambrì Piotta chiude invece il suo pre-campionato con 4 successi e 7 sconfitte, 6 delle quali incassate nelle ultime 7 uscite. In casa leventinese ci sono dei dubbi in più: la prolungata assenza dell’insostituibile Fora (amplificata dalla mancanza di un difensore straniero), gli acciacchi di Nättinen (è finalmente pronto a giocare tutte le partite, ma sabato ha rimediato una botta in uno scontro fortuito con Nodari) e la scarsa vena realizzativa di D’Agostini (zero gol in pre-campionato) e Flynn. Anche i biancoblù, però, si avvicinano al campionato con importanti certezze. Una su tutte: quando giocano secondo i loro principi, togliendo spazio e tempo agli avversari, i ragazzi di Cereda possono infastidire chiunque. L’altro ieri lo hanno fatto soltanto a tratti: quando ci sono riusciti, il Lugano ha perso precisione.

Prepararsi a soffrire

«Sì, abbiamo giocato a folate», racconta Luca Cereda. «Ci sono stati momenti in cui il Lugano ci è stato superiore: è una squadra molto forte, ben preparata e già ad un ottimo livello. Ma in altre fasi siamo riusciti a portare in pista i nostri punti forti, mettendo i bianconeri in difficoltà. Ora si tratta di trovare la costanza sui 60 minuti e sulle quattro linee. Abbiamo tutti una gran voglia di iniziare il campionato dopo una preparazione lunghissima. Sarà un’annata particolare, con tante incognite. È difficile per ogni squadra capire quale impatto avrà questa partenza ritardata. Noi dovremo essere pronti a soffrire e a reagire alle difficoltà».

Tra le preoccupazioni, come detto, vi sono le condizioni di Fora: «Mi piacerebbe avere tutti quanti a disposizione già giovedì a Berna – conclude il «Cere» – ma come al solito ci concentreremo su chi ci sarà, cercando di fare il meglio possibile. A differenza di Horansky e Zaccheo Dotti, che hanno ripreso a lavorare in gruppo, Mike si sta ancora allenando da solo: da lunedì vedremo se riusciremo a integrarlo, ma solo giovedì mattina sapremo se potrà giocare».

Pelletier non si nasconde

Serge Pelletier sembra aver già trovato la quadratura del cerchio e guarda con fiducia al debutto contro lo Zurigo: «Vincere anche il secondo derby è stato un bel modo per chiudere una lunga preparazione. Rispetto a quello della settimana precedente a Biasca, stavolta siamo stati più continui e pericolosi sui tre tempi».

Impressiona l’intesa tra Kurashev, Carr e Bertaggia, compagni da due sole partite: «Sembra che giochino insieme da una vita», afferma il tecnico bianconero. «Philipp e Daniel si sono integrati immediatamente nel nostro sistema. Giocano in modo molto semplice, muovendo velocemente il disco, e questo favorisce anche il lavoro di Alessio. Oggi non penso troppo al fatto che Carr, Kurashev e pure Heed abbiano un contratto a corto termine. Sfrutteremo la loro presenza per fare un po’ di punti».

Serge Pelletier è consapevole del grande potenziale della sua squadra: «Non ci nascondiamo, vogliamo essere protagonisti e saremo pronti per la prima partita. Ne seguiranno altre 51, la strada è molto lunga e non è il momento di parlare di favoriti al titolo. Come si è visto anche sabato, non siamo ancora perfetti. Battere i Lions giovedì alla Cornèr Arena sarebbe già un ottimo punto di partenza».

Riva: «Tre ottimi innesti»

Anche Elia Riva non vede l’ora di iniziare le cose serie: «Il bilancio di questa preparazione, così diversa dal solito, è positivo. In agosto abbiamo posto le basi e da lì abbiamo costruito man mano, inserendo anche dei nuovi giocatori che si sono integrati subito e molto bene. Questo ci ha permesso di crescere e di fare dei passi avanti. Heed, Kurashev e Carr sono tre giocatori intelligenti e molto forti, con importanti esperienze in Nordamerica. Tutta la squadra ha lavorato sodo per sviluppare una bella intesa tra le linee. Sabato siamo stati bravi a giocare con costanza per 60 minuti: adesso dovremo rifarlo ogni sera».

Ngoy: «Venerdì sarà diverso»

Le sconfitte nei derby di pre-campionato non impediscono al veterano Michael Ngoy di guardare al futuro con ottimismo: «Non è facile giudicare il nostro livello sulla base di una preparazione così lunga e di tante partite amichevoli, inevitabilmente diverse da quanto vivremo in campionato. Abbiamo visto cose buone e altre meno, ma siamo consapevoli degli aspetti da migliorare, a partire dalla costanza. Nel derby di venerdì prossimo non permetteremo al Lugano di sviluppare il suo gioco: porteremo in pista la nostra vera identità e le nostre emozioni». La sfida è lanciata.

